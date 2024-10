Nagy Márton a Világgazdaságnak: drukkolunk Németországnak – exkluzív videóinterjú

A bérlakás- és kollégiumépítéseket támogatná a kormány

„Alig tudtam tőlük elszabadulni, annyi mindenki öntötte ránk az ötleteit. Ez egy nagyon jó beszélgetés volt, nagyon élveztem” – mondta Nagy Márton arról, hogy csütörtök reggel a magyar ingatlanfejlesztési piac legjelentősebb szereplőivel egyeztetett. A miniszter szerint nagyon örültek annak, hogy a kormány végre foglalkozik a lakhatás kérdéskörével, miután a főváros képtelen volt ezt megoldani, emiatt pedig a kormánynak kellett beavatkoznia.

Az új gazdasági akcióterv 21 pontjából tíz foglalkozik a lakhatás kérdésével, ebből három a fővárost, hét az egész országot érinti. Ezenfelül a találkozón további két új pont is kirajzolódott:

Az egyik egy tőkeprogram az ingatlanalapoknál, amelyből bérlakást vagy kollégiumot tudnának építeni. A másik pedig a kollégiumok és bérlakások esetében: ha egy vállalat vagy projekt cég birtokolja az ingatlant, annak az értékesítése vagy felhasználása során az 27 százalékos áfa mértékét 5 százalékra csökkentse a kormány.

„Szerintem ez is támogatandó” – mondta Nagy Márton.

Rendet vágnának a lakásbérleti piacon

Nagy Márton jelezte, hogy az Airbnb-szabályozást a lakhatás szempontjából vizsgálta a kormány, és itt már léptek is, így kétéves moratóriumra és adóemelésre számíthatnak a rövid távú lakáskiadásban gondolkodó ingatlantulajdonosok.

A következő dolog az a lakásbérleti piac, ahol szerinte nincs rend, miután nincsen szabályozva például, hogy a bérleti szerződések hogyan nézzenek ki, vagy minek alapján történik a bérleti díjak emelése. Mindez azért probléma, mert ki vannak szolgáltatva a fiatalok.

Hangsúlyozta, jogbiztonságot kell teremteni, és átláthatóvá kell tenni és ki kell fehéríteni a piacot, de ösztönzőkre is szükség van. Jelenleg csak szja-köteles a bérlemény kiadása, de elképzelhető, hogy további kedvezményt kell adni a hosszabb távú lakásbérlet esetén. Abban állapodtak meg a szakmai szervezetekkel, hogy továbbra is együtt dolgoznak ezen, és megnézik, hogyan lehet egységesíteni a szerződéseket. Egy hónap múlva újra leülnek, addig is a minisztériumban dolgozni fognak a rajta a kollégái. Hangsúlyozta, itt nem állnak meg, lesznek további lépések. Egyetért Orbán Viktorral abban, lehet, hogy végeredményben a 21 pontból 25 vagy annál több pont lesz.