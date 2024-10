Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan abban, ami a magyar munkaerőpiacon történik

A munkakeresés átlagos időtartama 11,9 hónap volt. Az összes munkanélküli 45 százaléka három hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 3,2 százalékpontos emelkedés a tavalyi év azonos időszakához képest, míg a legalább egy éve munkát keresők a munkanélküliek 34 százalékát tették ki.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2024. szeptember végén az egy évvel korábbihoz képest 0,2 százalékkal, 228 ezerre nőtt.

Czomba Sándor: továbbra is magas a hazai foglalkoztatottság

Tavaly szeptemberben a foglalkoztatottak száma historikusan is kiemelkedő szinten volt – ezzel indokolta Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a foglalkoztatottak számának mérséklődését. Hozzátette: Magyarországon a munkanélküliség továbbra is az uniós átlag alatti. A kormány célja pedig, hogy a foglalkoztatási rátát 85 százalékra emelje, és mozgósítsa a mintegy 300 ezer főre tehető munkaerőpiaci tartalékot. Ehhez olyan uniós finanszírozású, aktivitást elősegítő programok is hozzájárultak, mint az Ifjúsági Garancia Plusz program, amely a 30 év alatti álláskereső és inaktív fiatalok munkához jutását segíti, eddig már több mint 9 ezren tértek vissza a munka világába.

Kiemelte, hogy a 30 év felettieket támogató – szintén uniós finanszírozású – programmal az idősebbek is részesülhetnek bértámogatásban, lakhatási, illetve utazási térítésekben, a projekt segítségével már csaknem 10 ezer álláskeresőnek sikerült elhelyezkednie. A kormány 21 intézkedésből álló Új Gazdaságpolitikai Akciótervének – amely hozzájárul a 3-6 százalékos gazdasági növekedés eléréséhez – központi eleme, hogy növelje a jövedelmek vásárlóerejét, ezzel fenntartva a gazdaság stabilitását. Az akcióterv részét képezi a munkáshitel elindítása, a gyermekek után járó családi adókedvezmény megduplázása, valamint hároméves bérmegállapodáson keresztül az 1000 eurós minimálbér és az 1 millió forintos átlagkereset elérése – ismertette Czomba Sándor.