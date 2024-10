Magyar cégvezető a vietnámi vendégmunkásokról: egyszerűen nem volt más lehetőségünk

Idén április óta vietnámi vendégmunkások is dolgoznak Tolnán, jelenleg nagyjából ötvenen vannak, többségük a Hotel Thelena épületében lakik. A Tolna vármegyei városban a három legnagyobb helyi foglalkoztató közül jelenleg az Interplus Kft. és a Tolnatext Bt. alkalmaz ázsiai – Vietnámból érkezett – munkaerőt. Most már az ottaniaknak is feltűnt, hogy a korábbi gyakorlathoz képest egyre többen érkeznek egzotikus országokból.

Vietnámi vendégmunkások: a cégvezető szerint tanulékonyak, példaértékűen szorgalmasak és hatékonyan dolgoznak / Fotó: Rákóczy Ádám (illusztráció)

Vietnámi vendégmunkások: Magyarországra válogatott munkaerő jön

A Tolna Vármegyei Hírportál, a Teol ezzel kapcsolatban megszólalta a munkaerő-kölcsönzéssel is foglalkozó budapesti MBS Group Kft. ügyvezetőjét, Pintér Ádámot, aki elmondta: áprilisban érkeztek az első vietnámi munkások, és

az Interplusnál jelenleg mintegy negyvenen,

a Tolnatextnél tízen dolgoznak.

Várhatóan ez a létszám a közeljövőben nem fog változni.

Az ügyvezető közölte, a vendégmunkások több előzetes szűrésen, teszten vesznek részt, Magyarországra pedig már úgymond a „válogatott” munkavállalók kerülnek, akiknek a munkavállalói engedélye alapesetben két évre szól, de van lehetőség hosszabbításra is. Jellemzően fiatalok jönnek, Tolnára is a 20-tól 35-40 éves korosztályhoz tartozó munkavállalók érkeztek.

Arra a kérdésre, hogy itt-tartózkodásuk óta történtek-e esetleges atrocitások, Pintér úgy felelt:

igyekeznek szigorúan betartatni a szabályokat, a problémás dolgozókat ezért azonnal felteszik a repülőre.

Eddig egyszer fordult elő, hogy valakit hazaküldtek az országába. Olyan ugyanakkor már történt, hogy gyümölcsöt ettek az utcán levő fákról, amit az adott ingatlan tulajdonosa rossz néven vett. Az is megesett, hogy a vendégmunkások által száradni kirakott mosott ruhák eltűntek reggelre.

A munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégnél úgy döntöttek, hogy megvásárolják a régóta eladásra kínált Hotel Thelena épületét, és jelentős, elsősorban energetikai fejlesztések során „prémium” munkásszállót alakítanak ki belőle.

A Teol megkérdezte a Tolnatext Bt. ügyvezetőjét, Horváth Róbertet is, aki a következőképpen fogalmazott:

„Másfél éve küszködtünk azzal, hogy több műszakos munkarendben megfelelő helyi dolgozókat találjunk, akikre hosszú távon tudunk építeni, nem csupán néhány nap erejéig. Egyszerűen nem volt más lehetőségünk, mint külföldi munkaerőt kölcsönözni.”

A Tolnatextnél az előzetes tájékozódás után végül vietnámi munkások mellett döntöttek. Szeptember elején tízen kezdték meg a munkát a gyárban – hét nő és három férfi – betanított textilipari gépkezelőként. Az első hetek tapasztalatai kimondottan a társaság szerint kedvezőek:

tanulékony, példaértékűen szorgalmas, hatékonyan dolgozó munkásokról van szó.

A nyelvi nehézségeket kezdetekben a munkaerő-kölcsönző cég által biztosított tolmács segítségével hidalták át, de összeállítottak egy alapszavakat tartalmazó szótárt is, így már magyarul is tudnak valamelyest kommunikálni. Ezen kívül az okostelefonok fordítóprogramja is rendelkezésükre áll.