Temu-adó: adóelkerülés esetén sem kell rettegniük a platformoknak az elsötétítéstől

A 2025-ös adóévtől kezdődően az online piactér üzemeltetői is kiskereskedelmi adó fizetésére lesznek kötelezettek, ha kiskereskedelmi tevékenységet végző értékesítőknek biztosítanak piacteret – írta meg korábban a Temu-adónak is nevezett új adóteherről a Világgazdaság. Az új adócsomag egyik legnagyobb horderejű rendelkezéséről további újdonságokat tudtunk meg.

Az úgynevezett Temu-adó januárban lép életbe / Fotó: Zuma Press

Mit lehet tudni a Temu-adóról?

Az év elején életbe lépő szabály, mint ismert, az online piactereken folytatott kiskereskedelmi tevékenységet adóztatja meg. A platformon külföldön és belföldön megvalósuló összes kiskereskedelmi értékesítés beletartozik a platformüzemeltető adóalapjába azzal, hogy a külföldön átadott áru értékesítése után nem kell adózni. Az adókötelezettség az online piactér külföldi vagy belföldi üzemeltetőjét terheli a kiskereskedők által a platformon keresztül történő értékesítések után.

Tehát bár nem a platformszolgáltató árbevételéről van szó, hanem a kiskereskedőéről, mégis ő adózik majd utána. Ezért is vehető biztosra, hogy ezt áthárítják a kiskereskedőre, az pedig valószínűleg a fogyasztóra

– vélekedett Bajusz Dániel, az EY adójogász szakértője. A változás tehát szerinte is hatással lehet majd az eddig roppant kedvező árakra is, ami a nagy platformok népszerűségét és egyben versenyelőnyét is jelentette a hazai kiskereskedelemmel szemben.

A szakértő úgy látja, a platform széleskörűen definiált fogalom, annyira, hogy még akár egy honlap is beleférhet. Szerinte – bár nyilvánvalóan az online piactereket célozza a szabályozás – ennek további vizsgálatára lenne szükség.

Mi van, ha a platformszolgáltató nem fizet?

A szabályzásról azt is tudni, hogy a kiskereskedelmi adó alanyai csökkenthetik adójukat a platformon keresztüli értékesítésük utáni adóval azzal, hogy amennyiben a platformüzemeltető a kiskereskedelmi különadót nem fizeti meg, és azt tőle nem is lehet behajtani, akkor mögöttes felelősként az adó megfizetésére, mégis a kiskereskedő lesz köteles.

Bár az eredeti tervezet úgy szólt, hogy az adókötelezettségét nem teljesítő platformüzemeltető internetes felületét az adóhatóság elérhetetlenné teszi, az Országgyűlés gazdasági bizottságának 2024. november 12-én megjelent módosító javaslata szerint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szakmai kifogást emelt ez ellen, mert szerinte

a platformüzemeltető honlapjának hozzáférhetetlenné tételét előíró szankcióval járó számos kockázat vállalását a csekély, igen kétséges előny nem indokolja, ezért a módosító javaslat szerint a hozzáférhetetlenné tételről rendelkező szabály elhagyása szükséges,

amelyet Bajusz Dániel szerint valószínűleg el is fogadnak.