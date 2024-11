Varga Mihály: a 2025-ös költségvetés az új gazdaságpolitika költségvetése

A kormány mindig is amellett volt, hogy a munkaadóknak és a munkavállalóknak kell megállapodniuk a minimálbérről, válaszolta újságírói kérdésre, hozzátéve, hogy most várakozó állásponton van most a kormány, de bíznak benne, hogy olyan megállapodást kötnek, ami jó a gazdasági szereplőknek és az embereknek is.

Vannak elképeléseink, ennek egyik része a kettős adóztatás tilalmáról szóló egyezmény újbóli életbeléptetése

– válaszolta Varga arra a kérdésre, hogy mit jelent az, amiről Orbán Viktor a Tényekben beszélt, hogy nagy amerikai-magyar megállapodást köthetnek jövőre. A miniszter szerint az amerikai adminisztrációnak is időt kell hagyni, de fontos kérdésnek nevezte, amit meg kell oldani, ezen a szaktárca munkatársai is dolgoznak már egy ideje.

Ezzel járt volna, ha nem Trump nyer

„Ha nem Trump nyer, akkor nem 2 százalékon hagyjuk a honvédelmi kiadásokat” – válaszolta arra a kérdésre, hogy miben lett volna más a 2025-ös büdzsé, ha végül nem Donald Trump nyeri meg az amerikai elnökválasztást. A miniszter szerint ez azért lett volna probléma, mert máshonnan kellett volna forrásokat elvonni.

Varga Mihály hangsúlyozta, a kormánynak nincs árfolyamcélja, egy technikai számmal szoktak tervezni, ez jövőre 397 forint lesz. „Nagyon bízunk abban, hogy ehhez közel alakul jövőre az árfolyam” – tette hozzá.

Hangsúlyozta: a tartalékok rendelkezésre állnak, egyes területeken jelentősen növelték a forrásokat. „A tartalékok szintjét elegendőnek tartom” –jegyezte meg, kiegészítve azzal: ami a növekedés mértékét illeti, szerinte a nemzetközi hitelminősítők és az elemzők is reálisnak tartják a GDP-bővülést. Ezek a visszajelzések is azt mutatják, hogy a 3,4 százalékos növekedési pálya megalapozottnak tekinthető – folytatta.