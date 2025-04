Újabb kínai autómárka hódíthatja meg a magyar piacot: az értékesítés hónapokon belül indul

Hamarosan Magyarországon is megjelenik az egyik legnagyobb kínai autómárka, a Chery, melynek vezérképviseletét a Grand Automotive fogja ellátni – közölte a magyar társaság szombaton.

A Chery egyik autója a sanghaji autókiállításon / Fotó: AFP

Az értékesítés várhatóan a nyár végén, ősz elején kezdődhet el két SUV-modellel, melyek benzinmotoros és tölthető hibrid hajtással lesznek kaphatók. Ezeket rövidesen további két modell követi, szintén plug-in hibrid hajtáslánccal.

A Chery országos hálózatban lesz kapható

Az importőr cég közlése szerint már elkezdődött a márkakereskedői hálózat kialakítása is, és országos lefedettségben gondolkoznak. A Chery Automobile Kína negyedik legnagyobb autógyártója, egyben jelentős személyautó-exportőr is, és több mint 110 országban és régióban is jelen van. Dinamikusan fejlődik, több mint tíz gyártóüzemmel rendelkezik. A közlemény szerint további üzemek létrehozását tervezi, főként Európában és Délkelet-Ázsiában.

Tavaly novemberben kezdte meg a termelést a társaság barcelonai gyára, ezzel az első, Európában termelő kínai márkává vált.

A csoport 2024-ben 2,68 millió járművet értékesített világszerte, ami 38,4 százalékos növekedés volt az előző évhez képest. Ebből a Chery márka önállóan 1,36 millió darabbal részesedett.

A Grand Automotive 2019-ben kezdte meg működését Magyarországon az izraeli Taavura Csoport tagjaként, jelenleg a vállalat négy európai központtal rendelkezik. A budapesti székhelyű Grand Automotive Central Europe és a Grand Automotive East együtt 13 országban felel öt autómárka importőri feladataiért.