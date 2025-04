Magyar tudósok szerint itthon is terjed a kutyát és embert is fertőző betegség

Az infektológus arról is beszélt, hogy a zoonózisok száma folyamatosan nő, jelenleg több mint 200, állatról emberre (illetve emberről állatra) terjedő fertőző betegség ismert, de a kutyák és macskák önmagukban nem hordoznak zoonóziskockázatot.

A veszélyt – az echinococcosist okozó galandféreghez hasonlóan – azok az élősködők jelentik, amelyek házi kedvenceinket, majd rajtuk keresztül minket is megfertőzhetnek. A rendszeresen oltott, féreghajtott és gondozott kisállataink tehát nagyon ritkán jelentenek valós veszélyt.

Kutyák, macskák által okozott fertőzéses megbetegedést alig néhányat diagnosztizálnak havonta a klinika infektológiai szakrendelésén

– mondta a szakorvos. Ezek között leginkább bélférgesség fordul elő, de ez a nem megfelelően kezelt húsra vagy a rossz higiéniai körülményekre éppúgy visszavezethető, mint a nem féregtelenített kisállatokra – mutatott rá Kardics Kinga.

Fertőzött macskák ürülékével terjedő toxoplazmózissal is ritkán találkoznak a klinikán. Ennél gyakrabban, de még mindig elvétve fordul elő egy másik, ugyancsak cicák okozta fertőzés, a bartonellózis. A macskakarmolási betegségként is ismert zoonózis a nevével ellentétben harapással is terjedhet. A tünetek közé tartoznak a sérülés helyén gyulladásra utaló bőrtünetek, és akár hetekkel a karmolás, harapás után láz, fejfájás is kialakulhat, vagy a környéki nyirokcsomók megduzzadhatnak.

Ezekkel mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni – teszi hozzá a szakorvos, mert a betegség ugyan az esetek többségében magától is gyógyulhat, de tartósan fennálló tünetek esetén antibakteriális kezelésre, ritkán sebészeti beavatkozásra is szükség lehet. Miután a fertőzést macskabolhák terjesztik, a rendszeresen bolhamentesített házicicák harapása, karmolása nem jelent kockázatot, csak az elhanyagolt, kóbor, valamint a fokozottan fertőzőképes kölyökmacskáké.