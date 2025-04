Újra ülésezett az MNB: itt van Varga Mihályék döntése a kamatokról

A Feden is múlik, hogy lesz-e idén kamatvágás

Ezzel együtt elemzők egyre kevésbé várják, hogy idén látunk még kamatvágást Magyarországon. Ez nagyban függ ugyanis az eddig felsorolt tényezőkön túl a Fedtől és a nagy jegybankok lazításától. A Fed esetében a piac arra számít, hogy most még nem, de a következő ülésen már csökken az alapkamat. Trump egyértelműen kamatcsökkentést szeretne, emiatt ment neki Jerome Powell elnöknek a napokban, a nagy kérdés, hogy a jegybank mennyire hallgat rá. Mindenesetre a piac az év végéig az Egyesült Államokban 3, egyenként 25 bázispontos kamatvágást áraz. Az EKB-nál nagyobb esély van egy újabb, immár negyedik idei kamatcsökkentésre, azonban itt sem zárható ki most egy kis szünet, a jövő heti inflációs adatokat is érdemes lesz figyelni.