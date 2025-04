ViDA: ezek lesznek a vállalkozások teendői az uniós e-számlázásnál

Már most érdemes áttekinteni a jelenlegi rendszereket

Rákosa Melinda, az EY Adótanácsadási Üzletágának szakértője szerint a digitális kötelezettségek minden olyan vállalatra hatással lesznek, amelyek részt vesznek az EU-n belüli B2B-áru- és szolgáltatáskereskedelemben.

Nekik érdemes már most átvizsgálni a jelenlegi rendszereket és gondoskodni arról, hogy az EU-s standardoknak, illetve az elektronikus számlázással szükség szerint együtt járó elektronikus archiválásnak való megfelelés biztosított legyen.

– hangsúlyozta.

„Az ellátási láncokat és az ERP (vállalatirányítási) rendszereket is érintő változások tekintetében vállalkozói oldalon hosszú távú tervezés szükséges, figyelembe véve azt is, hogy maga a jogalkotási csomag is hosszabb időtávra előre tekintve határozza meg a változásokat. A vállalatirányítási rendszerek már tervezett vagy folyamatban lévő átalakulási projekteiben (SAP S/4HANA átállásra) a ViDA követelményekre is figyelemmel kell lenni, illetve azt célzottan kezelő megoldások bevezetését érdemes megvizsgálni és a felkészülést időben elkezdeni” – tette hozzá a szakértő.

Rákosa Melinda úgy véli,

mindehhez egyrészt nemcsak megfelelő tájékozódás, belső képzések, de a hosszú távú fenntarthatóság és rugalmasság érdekében körültekintő, tudatos digitális, informatikai és pénzügyi tervezés is szükséges,

illetve javasolható szakértői-tanácsadói partneri együttműködések kialakítása is, amely segíti a vállalkozásokat a változó digitális adózási követelményeknek való megfelelés teljesítésében.