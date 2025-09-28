Deviza
m7
kerékpáros híd
Velence csomópont
munkálatok
autópálya

Autósok figyelem! Újra járható az M7-es egy kulcsfontosságú szakasza

Újra szabadon járható az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldala Velencénél. A lezárására egy gyalogos és kerékpáros híd építése miatt volt szükség, a munka hamarosan folytatódik.
VG
2025.09.28., 11:04

Véget ért a pályazár Budapest irányába az M7-es autópályán Velencénél. Szombatról vasárnapra virradó éjjel beemelték az új velencei gyalogos és kerékpáros híd főváros felé vezető oldal fölött átívelő elemeit.

híd
Kellett az új híd, a régit nem érte volna meg felújítani / Fotó: MKIF

Határidő előtt végeztek

A munkálatok vasárnap 9 óra 54 peckor, a tervezettnél 2 órával hamarabb befejeződtek, így újra szabadon járható a Budapest felé vezető oldal a közzététel szerint. A 193 tonnás, 80 méter hosszú híd szerkezetét 8 elemben szállították a helyszínre, ezeket kettesével összeillesztették. Így a beemelések alkalmával 2-2 elemet, azaz összesen 4 elemet kell a helyére daruzni.
A következő elemeket várhatóan októberben emelik a helyükre. Az MKIF Zrt. ígéri, hogy majd erről is időben és előre tájékoztatja a közlekedőket.

De miért kellett az új híd?

A jelenlegi, 3 méter széles, 9 százalékos emelkedővel épült hídtól a Balaton irányába eltolva, nagyjából 20 méterre épül fel az új hídszerkezet, a közlekedés biztonsága érdekében.

  • Az eddiginél szélesebb, 4,5 méteres és enyhébb, 5 százalékos úgynevezett hosszesésű lesz.
  • A régi híd felújítása ugyanis a műszaki vizsgálatok szerint drágább lenne, mint egy új megépítése.
  • A szerkezet műszaki állapotán túl az is az elbontása mellett szólt, hogy az M7-es autópálya 2027-ben induló bővítése során a kiszélesített pálya már nem férne el alatta.

A társaság már korábban is jelezte, hogy a velencei gyalogos és kerékpáros híd végénél lévő Velencei-pihenő jobb és bal oldali parkolóit időnként részben vagy teljes egészében lezárja. 

Fontos, hogy a meglévő korlátozások mellett a jelenlegi híd továbbra is biztonságos.

A főpályát és a Velence csomópontot érintő forgalomkorlátozásokról, azok pontos időpontjáról, menetrendjéről időben és előre tájékoztatja a társaság az utazóközönséget a weboldalán, a közösségi média felületein, illetve az Útinformon keresztül.

