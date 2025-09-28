Hátradőlhet a Jysk-székben a Jysk-vezér: rekordévet zárt a cég

A dániai gyökerű Jysk nemzetközi kiskereskedelmi áruházlánc ismét rekordforgalmat ért el a 2024–2025-ös pénzügyi évben: 46,3 milliárd dán koronát (6,2 milliárd eurót) mutatott fel, 11,8 százalékkal nagyobbat az előző évinél. A Jysk Magyarország még nagyobbat nőtt: a kiskereskedelmi árbevétele 89 milliárd forint volt, ez 16 százalékos bővülés.
Az üzleti és az adózott eredmény, továbbá a tevékenységnek a forgalmon kívüli pénzügyi mutatóival a közlemény adós maradt. Ezekről egyelőre a cég honlapján sincs információ, ott a legfrissebb, ilyen tárgyú közzététel a 2023–2024-es éves jelentés.
A 2024–2025-ös évben a Jysk boltjaiban globálisan 12,8 százalékkal több terméket adtak el, mint az előzőben, az új vevők száma pedig (szintén rekordadat) 13,7 millióval nőtt. A közlemény szerint ez annak köszönhető, hogy a Jysk a már most is versenyképes árak további csökkentésébe fektetett. Így azután Rami Jensen, a Jysk elnök-vezérigazgatója is magabiztosan jelenthette ki, hogy nagyon elégedett a 2024–2025-ös pénzügyi év forgalmi eredményeivel, mert azok egyértelműen bizonyítják a Jysk koncepciójának erejét és ellenálló képességét a globális bizonytalanságokkal és az alacsony fogyasztói bizalommal terhelt kiskereskedelmi piacon.
A Magyarországon 20 éve megjelent Jysk is erős évet zárt: amit nemcsak a 2024–2025-ös említett, 89 milliárd forintos árbevétel tükröz. Az online értékesítés is dinamikusan, 16,4 százalékkal bővült, a vásárlók száma pedig 9,9 százalékkal emelkedett.A Jysk Magyarország ma 1347 főt foglalkoztat, közülük 419-et az ecseri logisztikai központban. Szimeiszter Sándor, a Jysk Magyarországért, Ausztriáért és Görögországért felelős országigazgatója is kijelentette, hogy büszke a forgalom nagymértékű növekedésére.
Ez év tavaszától Magyarországon, Horvátországon, Szlovákián, Szlovénián, Bosznia-Hercegovinán és Szerbián túl már Ausztria Jysk-üzletei is az ecseri régiós elosztóközpontból kapják az árut, június elejétől pedig az osztrák piac online rendelései is innen indulnak útnak.
A hét országot és 415 üzletet ellátó központ három éve működik, és a közlemény szerint már nem csupán Európa egyik legnagyobb és legmodernebb elosztóközpontja, hanem az áruházlánc regionális logisztikájának is meghatározó alapeleme.
A raktárban 210 ezer raklap tárolható, éves kiszállítási kapacitása mintegy 568 ezer köbméter.
Szintén 2025 tavaszán a társaság megnyitotta első afrikai üzleteit, mégpedig Marokkóban, továbbá belépett a dél-amerikai piacra: Uruguayban márciusban nyílt meg az első franchise-áruház.
Az év során a társaság összesen 148 új áruházat nyitott, és 303 üzletfejlesztési projekt valósított meg, amelyek között
is szerepeltek. Új ügyfélrekordot is elért: az előző évhez képest 13,7 millió új vásárló vásárolt a több mint 3500 áruház egyikében, 50 országban.
A Jysköt Lars Larsen alapította, aki az első üzletét Dániában nyitotta meg 1979-ben. A társaság ma 31 ezer fős. Több mint 3500 áruháza és webshopja működik 50 országban. Az ecseri nagyszerű ajánlatokkal és hozzáértő kiszolgálással várja vásárlóit bármely felületen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.