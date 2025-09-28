Hátradőlhet a Jysk-székben a Jysk-vezér: rekordévet zárt a cég

A dániai gyökerű Jysk nemzetközi kiskereskedelmi áruházlánc ismét rekordforgalmat ért el a 2024–2025-ös pénzügyi évben: 46,3 milliárd dán koronát (6,2 milliárd eurót) mutatott fel, 11,8 százalékkal nagyobbat az előző évinél. A Jysk Magyarország még nagyobbat nőtt: a kiskereskedelmi árbevétele 89 milliárd forint volt, ez 16 százalékos bővülés.

Bejött a Jysknek: alacsonyabb ár, felfutó forgalom, Magyarországon is / Fotó: Jysk

Az üzleti és az adózott eredmény, továbbá a tevékenységnek a forgalmon kívüli pénzügyi mutatóival a közlemény adós maradt. Ezekről egyelőre a cég honlapján sincs információ, ott a legfrissebb, ilyen tárgyú közzététel a 2023–2024-es éves jelentés.

A 2024–2025-ös évben a Jysk boltjaiban globálisan 12,8 százalékkal több terméket adtak el, mint az előzőben, az új vevők száma pedig (szintén rekordadat) 13,7 millióval nőtt. A közlemény szerint ez annak köszönhető, hogy a Jysk a már most is versenyképes árak további csökkentésébe fektetett. Így azután Rami Jensen, a Jysk elnök-vezérigazgatója is magabiztosan jelenthette ki, hogy nagyon elégedett a 2024–2025-ös pénzügyi év forgalmi eredményeivel, mert azok egyértelműen bizonyítják a Jysk koncepciójának erejét és ellenálló képességét a globális bizonytalanságokkal és az alacsony fogyasztói bizalommal terhelt kiskereskedelmi piacon.

A magyar vevők is rákaptak a Jyskre

A Magyarországon 20 éve megjelent Jysk is erős évet zárt: amit nemcsak a 2024–2025-ös említett, 89 milliárd forintos árbevétel tükröz. Az online értékesítés is dinamikusan, 16,4 százalékkal bővült, a vásárlók száma pedig 9,9 százalékkal emelkedett.A Jysk Magyarország ma 1347 főt foglalkoztat, közülük 419-et az ecseri logisztikai központban. Szimeiszter Sándor, a Jysk Magyarországért, Ausztriáért és Görögországért felelős országigazgatója is kijelentette, hogy büszke a forgalom nagymértékű növekedésére.

Rami Jensen elégedett a Jysk koncepciójával / Fotó: Jysk

Óriásira nőtt az ecseri logisztikai központ szerepe

Ez év tavaszától Magyarországon, Horvátországon, Szlovákián, Szlovénián, Bosznia-Hercegovinán és Szerbián túl már Ausztria Jysk-üzletei is az ecseri régiós elosztóközpontból kapják az árut, június elejétől pedig az osztrák piac online rendelései is innen indulnak útnak.

A hét országot és 415 üzletet ellátó központ három éve működik, és a közlemény szerint már nem csupán Európa egyik legnagyobb és legmodernebb elosztóközpontja, hanem az áruházlánc regionális logisztikájának is meghatározó alapeleme.

A raktárban 210 ezer raklap tárolható, éves kiszállítási kapacitása mintegy 568 ezer köbméter.