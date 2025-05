Hivatalos: meggondolták magukat a kínaiak a szegedi BYD-gyárról – mégse csak elektromos autókat fognak gyártani, de ennek megvan az oka

A BYD azt tervezi, hogy az akkumulátoros járművek mellett plug-in hibrid elektromos autókat is gyártani fog az Európába tervezett üzemeiben, köztük az épülő szegedi gyárban. Ez nem meglepő, mivel a cég nagy mennyiségben exportált tölthető (plug-in) hibrideket az Európai Unióba és az Egyesült Királyságba, amiből profitál a vállalat – írja az Autonews.

Az első BYD pedig várhatóan 2025 második felében gördül le a gyártósorról / Fotó: NurPhoto via AFP

Mint ismert, a szegedi BYD-gyár mintegy 4,5 milliárd dollárból valósul meg, és várhatóan évi 200 ezer járművet fog gyártani 2025 végétől. A teljes termelést ennél jóval nagyobbra, 350 ezer darabra tervezik. A kínai üzem a megyei jogú város külső részén, egy 300 hektáros telephelyen jön létre. Az első BYD pedig várhatóan 2025 második felében gördül le a gyártósorról.

A BYD-t a magas vámokkal fogják vissza az amerikai piacon, és 17 százalékos importvámmal néz szembe Európában is. Ez arra késztette a vállalatot, hogy helyi gyárakba, például a magyarországiba fektessen be. A kínai autógyártó a következő években egy törökországi létesítmény építését is megkezdi.

Sőt, a BYD vezetői kilátásba helyezték egy harmadik európai gyár megépítését is. Érdemes megemlíteni, hogy Magyarországon számos kínai vállalat ruház be, például a CATL akkumulátoróriás, amely a világ legnagyobb elektromosautó-akkugyártója. A cég egy 7,6 milliárd dolláros gyárat épít Debrecenben, és ezzel is szeretné megerősíteni pozícióját a kontinens akkumulátoriparában.

Nyereségesen indította az évet a BYD

A BYD 2025 első negyedévében 170,36 milliárd jüan bevételt ért el, ami 36 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A kínai autógyártó nettó nyeresége megduplázódott éves szinten és 9,15 milliárd jüant tett ki, ezzel felülmúlta az elemzők 8,1 milliárd jüanos becslését.

A sencseni székhelyű cég több mint egymillió járművet értékesített a március 31-én zárult három hónapban, ami éves összevetésben 59,8 százalékos bővülésnek számít. A BYD ebből 206 084 darabot exportált, vagyis több mint kétszeres, 110,5 százalékos növekedést ért el az előző évhez képest.