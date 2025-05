Érik az inflációs meglepetés: újra egy bűvös határon billeghet a drágulás Magyarországon

Az élelmiszer-árrésstop most jelent meg teljes egészében az adatokban

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza arra hívta fel a figyelmet, hogy becslése szerint a pénzromlás üteme áprilisban is tovább csökkenhetett, 4,0 százalék környékére, azaz nem kizárt, hogy visszatért a jegybanki célsávba, még ha annak is a tetejére. „Persze ettől csak részben lehetünk boldogok: egy 4,0 százalékos infláció, ha nem is alacsony, de jobban néz ki, mint a pár hónappal korábban mért 6 százalékot közelítő mutató. Ugyanakkor a kép abból a szempontból csalóka, hogy az inflációt csak mesterségesen sikerül ezen az alacsony szinten tartani, az árrésstopnak és a kormányzati megállapodásoknak ebben érdemi szerepe van”, fogalmazott az elemző. Ettől függetlenül tény:

csak az élelmiszerek árrésstopja nagyjából 0,8-1,0 százalékkal húzza lefelé az inflációt.

Annak ellenére, hogy a kormányzati intézkedés március 17-étől került bevezetésre, kisebb részben jelenhetett meg márciusban, mivel az adott havi inflációt a KSH csak a hónap első 20 napján méri fel, így a hatás nagyobb része az áprilisi adatokban jelentkezik.

Ráadásul Regős szerint szinte biztosra vehető, hogy az árrésstop nem csak hogy marad, de ki is terjeszti a kormány a háztartási és piperecikkekre, sőt, annál is tovább maradhat, mint ami a nyilatkozatokból kiolvasható.

Nem lenne meglepő, ha az árrésstop csak jövőre kerülne kivezetésre, idei és jövő évi inflációs prognózisomnál ezzel is számolok

– árulta el Regős Gábor, aki hozzátette, hogy a következő hónapokban bázishatások miatt a pénzromlás kismértékben növekedhet, de az 5 százalékos szint elérésére az idei évben már nem számít, és az év végére a pénzromlás ismét 4,0 százalék körül alakulhat. A pontos mértéket elsősorban az árrésstop sorsa és esetleges kiterjesztése, a forint árfolyamának alakulása, az olaj ára határozhatja meg, emelte ki az elemző.