Itt a KSH jelentése: tovább zuhan az infláció Magyarországon

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,0 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 22,0, az új személygépkocsik 6,1, a szobabútorok 3,7 százalékkal többe, a használt személygépkocsik 1,9 százalékkal kevesebbe kerültek.

Márciushoz képest csökkentek az élelmiszerárak

Havi bázison, az árrésstopnak is köszönhetően az élelmiszerek ára 1,3 százalékkal mérséklődött.

Ezen belül a margarin 23,6, a tejtermékek 13,4, a liszt 12,5, a vaj, vajkrém 8,7, a tej 8,6, az étolaj 6,1, a párizsi, kolbász 5,9, a sajt 5,4, a baromfihús 5,0, a cukor 4,3, a sertéshús 4,1 százalékkal kevesebbe került.

A termékcsoporton belül a csokoládé, a kakaó 3,3, a büféáruk 1,9, az alkoholmentes üdítőitalok és a rizs 1,4-1,4, a száraztészta 1,3, a péksütemények 0,9, a kenyér 0,7 százalékkal drágult.

A legnagyobb mértékben a háztartási energia drágult, 3,8 százalékkal, ezen belül a vezetékes gázért 8,3 százalékkal többet, a palackos gázért 1,2 százalékkal kevesebbet kellett fizetni. A ruházkodási cikkek átlagosan 2,1, a szeszes italok, dohányáruk 1,3 százalékkal drágultak, ez utóbbin belül a dohányáruk 2,4 százalékkal.

A szolgáltatások 0,8 százalékkal drágultak, ezen belül a belföldi üdülés 4,7, a külföldi üdülés 1,4, a járműjavítás és karbantartás 1,0 százalékkal többe került.

Maradhat az árrésstop és nem csak az élelmiszerekre alkalmazza a kormány

A május 7-i kormányülésen a kormány arról is döntött, hogy az árrésstopot kiterjeszti a háztartási cikkekre, így május 19-étől 30 termékcsoport árát maximálja 15 százalékban. Bár az intézkedés augusztus 31-ig szól, tehát a nyári a hónapok alatt is velünk marad, az elemzők nem zárják ki, hogy ennél hosszabb távon, akár a jövő év elejéig is meghosszabbíthatja a kormány az élelmiszer-árrésstoppal egyetemben. Utóbbiról még nincs döntés, de Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azt mondta, azt fogja javasolni a kormánynak, hogy hosszabbítsa meg, ugyanis addig szeretné fenntartani, amíg tartósan nem mérséklődik 4 százalék alá az élelmiszer-infláció. Mindenesetre ha így lesz, az azt is jelenti, hogy a következő hónapokban is a maihoz hasonló inflációs adatokat látunk majd. Ráadásul májustól már a banki és telekommunikációs szolgáltatások díja sem emelkedik, a múlt hónapban valamennyi vállalat önkéntes árkorlátozásról döntött.