A fogyasztás továbbra is hajthatja a magyar gazdaságot, a kérdés inkább csak az, hogy milyen erősen

A szakember szerint emellett a húsvét hatása a turizmus területén is érezhető volt, hiszen csökkent az európai vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma, ami a kiskereskedelmi forgalomra is hatást gyakorolhatott.

Molnár Dániel szerint a húsvéthatás miatt áprilisban érdemi felpattanás várható a kiskereskedelemben, amelyet az infláció, kiemelten is az árrésstop nyomán az élelmiszerár-emelkedés lassulása is támogathat, miközben a jövedelmi helyzet fokozatos javulása is a fogyasztás bővülésének irányába hat.

Az árrésstop az élelmiszerboltok forgalmát a szaküzletektől a vegyes üzletek felé tolta

Az MBH elemzési centrum közleménye arra hívja fel a figyelmet, hogy az élelmiszer kategórián belül (ami februárhoz képest csökkent, éves szinten növekedett) eltolódás látszik a szaküzletektől a vegyes kereskedések felé, ami az árrésstop eredménye lehet. Ugyanis az intézkedés a szaküzletekre nem vonatkozik.

A pénzintézet szerint ugyanakkor mind a bruttó bérek, mind a reálkereset számottevő növekedést mutathat az év további részében is, ami ösztönözheti a forgalom növekedését, ám a foglalkoztatás bővülése lassabb lehet, miután a a cégek a gyenge gazdasági helyzet mellett sem bocsátottak el tömegesen munkaerőt. Ezért a toborzás beindulása sem lesz várhatóan nagyon gyors az év második felében.

Nem mindenki optimista a márciusi adatok tükrében

A leginkább pesszimista képet Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője festi le, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a márciusi adatot egy meglehetősen gyenge februári érték előzte meg és a friss adat a piaci konszenzust is drasztikusan alulmúlta. Hozzáteszi azonban, hogy mindez a gazdaságról alkotott összképet aligha befolyásolja, miután azt már tudtuk, hogy a gazdaság az első negyedévben negyedéves alapon zsugorodott.