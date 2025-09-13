Megvan, miért hasítanak a kínai autógyártók

Bár a müncheni IAA autókiállításon megjelent három német autóipari nagyfőnök a legjobbat hozza ki magából, ám amint az életrajzaikból kiderül, mindhárman régi vágású menedzserek, míg a kínai autóipari konkurenciát jellemzően szoftvermérnökök vezetik – írja a Focus Online.

A VW standja mellett a kínai autóipar egyik büszkesége / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Régi vágású főnökök Németországban

Ola Kallenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója a Stockholmi Gazdasági Egyetemen tanulta a pénzügyi és menedzsmentismereteket, Oliver Zipse BMW-vezér gépészmérnök és a termelési stratégia szakértője, a Volkswagent irányító Oliver Blume pedig doktorált járműtechnikus. A szakértelmet nem lehet tőlük elvitatni, azonban időközben hatalmas fordulat ment végbe az iparágban, az autók gyakorlatilag szoftverplatformmá váltak.

Nem véletlenül jegyezte meg Philippe Houchois, a Jefferies elemzője a BMW vezérigazgató-váltásakor:

Érdekes kulturális sajátosság, hogy a gyártási vezetőt nevezik ki vezérigazgatóvá.

Szoftveres problémák késleltetik a fejlesztést

A Volkswagen például évek óta küszködik saját, Cariad nevű szoftverházával. Folyamatosak a leépítések, majd az állásfeltöltések, miközben a fejlesztések rendre késnek. Hónapokkal később jött ki a határidőhöz mérten az Audi Q6 e-tron és a Porsche Macan Electric is.

A következmény, hogy a VW-nek kívülről kell szakértelmet vásárolnia. A tavaly bejelentett közös vállalkozás a Riviannal várhatóan csökkenti a milliárdos károkat okozó szoftverkésedelmek megismétlődésének valószínűségét, ám a partnerségből származó termékeket csak „az évtized második felében” fogják látni.

A BMW-nél jönnek a „Neue Klasse” e-modelljei, négy nagy teljesítményű számítógéppel, fejlett elektronikai architektúrával, vezeték nélkül feltölthető szoftverrel, melyek fejlesztésére a vállalat a Qualcommot és a Valeót is bevonta. Ez kedvező, ám azt is jelzi, hogy Münchenben is kívülről veszik a szoftveres hozzáértést.

A Mercedes az Nvidiával fejleszti az önvezető funkciókat. A partnerség 2020 óta tart; a bevezetés hullámokban zajlik – beleértve az autók Google-szolgáltatásait és a „szuperszámítógépeit” is.