Állampapír: brutális, ami történik – tisztán látszik, melyik kell a magyaroknak

A meghirdetett mennyiségnél 35 milliárd forinttal nagyobb összegben, 70 milliárd forintért értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vegyesen változó hozamokkal. Az ÁKK 10 milliárd forintért vitt piacra 3 éves, 15 milliárd forintért 5 éves és 10 milliárd forintért 10 éves lejáratú államkötvényt. Az állampapírok továbbra is népszerű befektetésnek számítanak.

Továbbra is sokan választják az állampapírt / Fotó: Róka László / MTI

A 3 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 12,7 milliárd forintnyi ajánlatából 10,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 6,46 százalékon alakult, 2 bázisponttal magasabb az előző aukción kialakultnál. A szerdai másodpiaci referenciahozam a 3 éves lejáratú kötvényekre 6,38 százalék volt.

Elkapkodták az állampapírokat

Az 5 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 70,6 milliárd forintnyi ajánlatából, megemelt értékesítéssel, 30,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 6,65 százalékon alakult, 1 bázisponttal magasabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál. A szerdai másodpiaci referenciahozam az 5 éves lejáratú kötvényekre 6,73 százalék volt.

A 10 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók által ajánlott 87,3 milliárd forintból, megemelt értékesítéssel, 30 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 6,98 százalékon alakult, 22 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál.

A szerdai másodpiaci referenciahozam a 10 éves lejáratú kötvényekre szintén 7,09 százalék volt.