Hihetetlen ígérettel vertek át embereket a csalók, most rajtuk ütött a Magyar Nemzeti Bank: tízmilliós bírság lett a vége

Az érintettek állítólagos amerikai olajkutak létesítésére, működtetésére hivatkozva ígértek jogosulatlanul, üzletszerűen hozamot a hazai befektetőknek – áll az MNB közleményében.

A felügyelet jogosulatlan forrásgyűjtés miatt bírságolt / Fotó: Ladóczki Balázs

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból – előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzést is magába foglaló – piacfelügyeleti eljárást folytatott az amerikai székhelyű, tevékenységének népszerűsítésére korábban az olajkutam.com honlapot és közösségi médiafelületet is működtető OMR OIL LLC, valamint egy ahhoz kötődő magánszemély tevékenységének áttekintésére. A vizsgálat célja – többek között − annak megállapítása volt, hogy a társaság végez-e üzletszerűen jogosulatlan, az MNB engedélyéhez kötött forrásgyűjtési tevékenységet, és a magánszemély érdemben közreműködik-e abban.

A felügyelet megállapította, hogy az OMR OIL LLC – állítólagos amerikai olajkutak létesítésére és működtetéséhez való forrásbevonásra – több tucat magyar magánszeméllyel kötött megbízási szerződéseket. Az OMR OIL LLC részére a befektetők több százezer amerikai dollár befizetést utaltak át. A társaság ennek fejében rendszeres hozam megfizetését vállalta a vele szerződő befektetőknek.

Az MNB vizsgálata feltárta, hogy az OMR OIL LLC tevékenységét üzletszerűen, azaz rendszeres gazdasági tevékenységként, nyereség, illetve vagyonszerzési céllal, előre egyedileg meg nem határozott körben végezte. A közreműködő magánszemély pedig a társaság tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként aktív kezdeményező szerepet játszott annak tevékenységében.

Mindezek nyomán az MNB határozatában azonnali hatállyal megtiltotta az OMR OIL LLC-nek, hogy felügyeleti engedély nélkül pénzügyi szolgáltatási – így más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadására vonatkozó – tevékenységet folytasson. A társaságot emellett 55 millió forint, a tevékenységében érdemben közreműködő magánszemélyt pedig 5,5 millió forint piacfelügyeleti bírsággal sújtotta.

A bírságösszeg megállapítása kapcsán az OMR OIL LLC esetében súlyosító körülménynek számított, hogy a társaság jelentős összegű forrást gyűjtött össze jogosulatlanul, és tevékenységét huzamosabb időn át végezte.

Mint emlékezetes, az MNB korábban, már vizsgálata során befektetővédelmi okokból megtiltotta az OMR OIL LLC-nek és a magánszemélynek bármilyen jogosulatlan tevékenység folytatását. A társaságra vonatkozó figyelmeztetést tett közzé honlapján, illetve a beszerzett bizonyítékok alapján feljelentést is tett a Fővárosi Főügyészségen.