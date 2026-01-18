Rekordbevételt hoztak az előfizetések a mobilalkalmazások piacán

Becslések szerint 106,9 milliárd mobilalkalmazást és mobiljátékot töltöttek le 2025-ben az App Store-on és a Google Playen keresztül világszerte, ami 2,7 százalékkal kevesebb az előző évhez képest. Ezzel párhuzamosan a fogyasztói költés 21,6 százalékkal emelkedett, és elérte a becsült 155,8 milliárd dollárt – derül ki az Appfigures alkalmazáselemző cég éves jelentéséből, amit a TechCrunch szemlézett.

A mobilalkalmazások iránti érdeklődés letöltésszámban mérve csökkent 2025-ben / Fotó: Eva Katalin / GettyImages

Az adatok azt mutatják, hogy az alkalmazásfejlesztők, marketingesek és kiadók sikeresen vették rá felhasználóikat az alkalmazáson belüli vásárlásokra és az előfizetések aktiválására, még akkor is, amikor az új felhasználók száma csökken.

Folytatódik az elmozdulás a mobiljátékoktól mint az alkalmazások elsődleges bevételi forrásától. 2025-ben a fogyasztók 72,2 milliárd dollárt költöttek mobiljátékokra, ami az összes mobilalkalmazáson belüli költés mintegy 46 százalékát tette ki.

Bár ez az összeg éves alapon 10 százalékkal nőtt, a nem játék jellegű alkalmazásokból származó bevételek ennél is gyorsabban emelkedtek: ezek 33,9 százalékkal bővültek, és elérték a 82,6 milliárd dollárt.

Az előfizetéses megoldások terjedése egy teljes üzleti ökoszisztémát hívott életre.

Miközben a bevételek emelkedtek, a letöltések 2025-ben ismét visszaestek. A pandémia idején, 2020-ban elért 135 milliárdos csúcs után a letöltések száma folyamatosan csökkent, tavaly már csak a 106,9 milliárdot érték el.

A mobiljátékok letöltései különösen nagy mértékben estek vissza: 2025-ben 39,4 milliárd alkalommal töltöttek le játékokat, ami 8,6 százalékos éves csökkenést jelent, miután egy évvel korábban is 6,6 százalékos visszaesés történt. A nem játék jellegű alkalmazások letöltése gyakorlatilag stagnált, mindössze 1,1 százalékos növekedést mutatva, 67,4 milliárd letöltéssel.