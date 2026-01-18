Ukrán mezőgazdaság: az ellentmondások éve volt a tavalyi, és az idén is erősek a kockázatok

Az ukrán gazdasági és agrárminisztérium adatai szerint 2025-ben összesen 57,6 millió tonna gabona és 17,3 millió tonna olajos növény került a magtárakba, a kukorica betakarításának végleges lezárása után pedig a teljes gabonatermés megközelítheti a 60 millió tonnát. Ez az eredmény európai összevetésben is figyelemreméltó: Ukrajna gabonatermelésben Franciaország mögött a második helyre került, megelőzve Németországot és Lengyelországot. Kukoricából az ország továbbra is egyértelmű európai piacvezető, míg napraforgóból a teljes EU-termelést is meghaladja.

Ukrán agrárexport-bevétel – vajon jut belőle mindenkinek? / Fotó: Nature’s clicks / Shutterstock

A mennyiségi sikerek mögött azonban jókora különbségek húzódnak. Az átlagos gabonahozam hektáronként 5,08 tonna volt, ami 14 százalékkal elmarad az uniós átlagtól. A déli és keleti régiók gyengébb eredményeket produkáltak, míg a nyugati és középső országrészek részben kompenzálni tudták ezt. Szvitlana Litvin, az Ukrán Agráripari Klub (UKAB) elemzője szerint az eredmény összességében felülmúlta az előzetes várakozásokat, ugyanakkor a napraforgó és a repce esetében 8-11 százalékos hozamcsökkenés volt tapasztalható az előző évhez képest.

Az ukrán mezőgazdaság várható teljesíténye

Nem minden szakértő osztja azonban az óvatos optimizmust. Olekszandr Bujukli, az Ukrán Mezőgazdasági Szövetkezetek Szövetségének vezetője szerint a képet kultúránként érdemes bontani. Az őszi vetésű gabonák közepes eredményt hoztak, a tavaszi kultúrák viszont komoly gondokkal küzdöttek. A kukoricatermés ugyan papíron jó, de a termés mintegy 15 százaléka év végén még a földeken állt, ami jelentős többletköltséget és piaci veszteséget okoz.

Ez a késés már az exportpiacokon is érezhető. A kukorica kivitele 2025 őszén elmaradt a szokásos ütemtől, miközben az Európai Unió piacain az amerikai és brazil szállítmányok gyorsan átvették a vezető szerepet. Míg egy évvel korábban az ukrán kukorica az uniós import közel felét adta, a jelenlegi szezonban 20 százalék körüli részesedésre csúszott vissza.

December közepéig mindössze ötmillió tonna új termésű kukorica hagyta el az országot, ami 42 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

A helyzetet súlyosbítják az orosz támadások az odesszai térség kikötői ellen. Karácsony előtt a Pivdennij kikötőt ért csapás következtében növényi olaj szivárgott a Fekete-tengerbe, súlyos környezeti károkat okozva. A logisztikai fennakadások nemcsak az export ütemét lassítják, hanem közvetlenül veszélyeztetik a devizabevételeket is.