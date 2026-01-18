Deviza
Csodálatosak az eredmények, de korántsem tartósak – nem elég pusztán a fogyasztószerek használata a tartós súlyvesztéshez

Hiába a gyors fogyás, ha a szerek elhagyása után visszajönnek a kilók. A súlycsökkentő szerek mellett érdemes átfogóbb megközelítést alkalmazni.
K. B. G.
2026.01.18, 22:53

Akik az új generációs súlycsökkentő szerek segítségével fogynak le, azok egy friss kutatás szerint mindössze két évvel a kezelés abbahagyása után visszaszedik magukra a fölösleget.

DENMARK NOVO NORDISK wegovy
A súlkycsökkentő szerek önmagukban nem elegendők/Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

A súlycsökkentő szerek elhagyása után gyorsan visszatérnek a kilók

Az eredetileg a cukorbetegség kezelésére létrehozott szerek, mint a Novo Nordisk féle Wegovy és az Eli Lilly Mounjaro nevű szere gyakorlatilag a telítettség érzését adja, így segítve a súlyvesztést. A University of Oxford friss kutatása 37 korábbi kutatás összehasonlítását végezte el a fogyasztószerek használatával kapcsolatban, melyekben együttesen közel 10 ezer fő vett részt. A kezelés átlagosan 39 hétig, az utókövetés pedig 32 hétig tartott ezekben – derül ki a The Guardian összefoglalójából. 

A fogyasztószerek használatának befejezése után havonta átlagosan 0,4 kg szaladt fel a résztvevőkre, akik így átlagosan 1,7 év után ugyanott voltak, ahol a kezelés kezdetekor. Ugyanis a súlycsökkentő szerek átlagosan 8,3 kilós fogyást eredményeztek.

A kutatásból az is kiderül, hogy 

akik az új generációs súlycsökkentők segítségével adtak le pár kilót, azok négyszer gyorsabban szedték azt vissza, mint azok, akik a viselkedésüket vagy étrendjüket változtatták meg. 

Dr. Sam West a gyors súlygyarapodás a szerek elhagyása után nem azok hibája, hanem az elhízás mint krónikus kondíció sajátossága. A kutatás ugyanakkor intő jel is arra, hogy a fogyasztószerek rövid távú használata átfogóbb megközelítés nélkül nem elegendő a hosszútvávú súlymenedzsment céljára.

Nemcsak a fogyás, más pozitív élettani hatások sem tartósak

A szerek elhagyása ráadásul a súlycsökkenés mellett más pozitív egészségügyi hatások esetében is a használat előtti állapot visszatérését jelenti például a vérnyomás vagy épp a koleszterinszint esetében. Nem véletlen, hogy az életbiztosítók üzleti modelljére fenyegetést jelentenek ezek a fogyasztószerek. Noha azt már korábbi kutatások is jelezték, hogy a páciensek visszaszedik a leadott kilókat a szerek elhagyásakor, ez az első kutatás, mely ennek ütemére is választ kínál.

A tartós használatot ugyanakkor segítheti, hogy a súlycsökkentő szerek már kezdenek megjelenni a korábbi injekció helyett tabletta formájában is, 

ami egyszerűsítheti azok szedését. A Wegovy tablettás változatát az Egyesült Államokban már engedélyezték és hamarosan a Mounhjaro is megkaphatja a hatóságok jóváhagyását. A Novo Nordisk már Európában is elindította a tabletta formátumú szer engedélyezéséhez szükséges eljárást.

