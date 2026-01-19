Piaci manipuláció miatt bírságolták, mégis veszik a részvényt
A korábban ígéretes befektetésnek számító, filléres részvény pénteken 15-20 százalékot zuhant, miután a Magyar Nemzeti Bank (MNB) piacfelügyeleti intézkedéseket hozott, és 35 millió forintos bírságot szabott ki a FuturAqua Nyrt.-vel szemben a piaci manipulációról szóló szabályok és a közzétételi előírások megsértése miatt.
Hamis pozitív kép alakult ki a vállalatról
Az MNB előzetes értesítés nélküli – helyszíni ellenőrzést is magába foglaló – célvizsgálatot folytatott a tőzsdei társaságnál, melynek során feltárta, hogy a kibocsátó rendszeresen hozott nyilvánosságra hamis vagy félrevezető információkat a befektetői felé. Ezzel a befektetőkben a valóságnál megalapozatlanul pozitívabb kép alakulhatott ki a FuturAquáról.
- Számos pozitív „beharangozó” tájékoztatást tettek közzé, például tanúsítvány megszerzéséről, pályázaton való indulásról, az azokkal kapcsolatos sikeres mérföldkövekről vagy új kereskedési rendszer kialakításának előkészületeiről.
- Ugyanakkor elmulasztották haladéktalanul tájékoztatni a nyilvánosságot a korábbi közzétételekkel kapcsolatos negatív fejleményekről, változásokról, mint a pályázattal kapcsolatos elutasító döntésről vagy egy konkrét vállalás meghiúsulásáról – olvasható az MNB közleményében.
Tavaly egy elfeledett befektetési sztori hozott pénzt
Tavaly ősszel váratlanul profitot jelentett az évek óta veszteséges társaság a féléves gyorsjelentésban. Az egyetlen szembetűnő sor az egyéb bevételek volt. Miközben az árbevétel az egy évvel korábbi 600 ezer forintról 300 ezer forintra csökkent,
az egyéb bevételek négyezer forintról 29 millió forintra ugrottak.
Amit azzal magyarázott a jelentés, hogy a 2020. első félévi tokenértékesítésekhez kapcsolódóan az értékesítés általános szerződési feltételeinek 3.5. pontja alapján elszámolt 28,6 millió forint bánatpénz most került kimutatásra.
Ennek háttere egy régi befektetési sztori:
a FuturAqua 2013 óta kacérkodott a víz mint termék tőzsdei kereskedésével.
Kezdetben egy víztőzsdeplatform kialakítását célozta a társaság, ahol a víz mint nyersanyag származtatott termékeivel lehetett volna kereskedni. Végül egy kriptovaluta-platform lett a termék bevezetésének helyszíne. A Watereum kifejezetten ígéretesnek tűnt, hiszen a klímaváltozási aggodalmak felértékelték a vizet, s
a vízfedezetű kriptovaluta még az igazgatósági tagok javadalmazásába is beépült
az obligát részvényopción túl. 2020 őszén már a blokklánc-technológián alapuló Watereum token második sorozatát is kibocsátották. Majd 2021 tavaszán a Watereum tokenek kereskedésének helyet adó platform, a WTR Trading tesztüzeme is beindult.
Hol van már a száz forintos árfolyam?
A pandémia előtti években 125 forint felett is járt a szebb napokat látott társaság árfolyama.
Egy időben a részvényeseknek vízvételi joguk is volt,
önköltségi áron juthattak ásványvízhez.
Tavaly augusztusban két számjegyű piaci értékvesztést szenvedett el a FuturAqua, mely ma már filléres részvény. A kurzus másfél éve nem járt 20 forint felett.
Pénteken az MNB közleménye után 11,5 forintról zuhant 9 forintra a kurzus.
Ott azonban már megjelentek a spekulatív vásárlók.
A filléres részvények varázsa, hogy mindig felszedik őket a porból. Ezúttal is visszatornászták 10 forint fölé a kurzust.