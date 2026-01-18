Deviza
EUR/HUF383,73 -0,42% USD/HUF331,56 -0,17% GBP/HUF443,85 -0,13% CHF/HUF413,22 -0,12% PLN/HUF91,09 -0,15% RON/HUF75,56 -0,15% CZK/HUF15,85 -0,15% EUR/HUF383,73 -0,42% USD/HUF331,56 -0,17% GBP/HUF443,85 -0,13% CHF/HUF413,22 -0,12% PLN/HUF91,09 -0,15% RON/HUF75,56 -0,15% CZK/HUF15,85 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Csehország
V4
Ukrajna
Orbán Viktor
Andrej Babis

Babis nagyon durván beszólt az ukránoknak - ritkán hallani ilyet miniszterelnöktől, viszont "Magyarország nagyon jól áll"

A cseh miniszterelnök élesen kritizálta az Ukrajnának nyújtott uniós támogatásokat, amelyeket az ukránok soha nem fognak visszafizetni. Andrej Babis azt is kijelentette, hogy sokat tanult Orbán Viktortól.
VG
2026.01.18, 18:27

Csehországnak követnie kell "a jó példákat, mint amilyen az Egyesült Államok, Magyarország vagy Lengyelország" - jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök a Mandiner Maxima csatornának adott exkluzív interjúban.

Babis cseh miniszterelnök
Babis: Ukrajna soha nem fogja visszafizetni adósságait / Fotó: AFP

A cseh miniszterelnök, akinek kormánya alig egy hónapja állt fel, az interjúban felidézte korábbi kormányzati ciklusának eredményeit, valamint azt, hogy a csehek mára a V4-országok között hátrébb sorolódtak – 

miközben Magyarország nagyon jól áll

 –, illetve több milliárd eurós költségvetési hiányt örököltek az előző kormánytól. Leszögezte, "nem lehetséges, hogy garantáljuk a további kölcsönöket Ukrajna számára", hozzátéve: a következő többéves uniós pénzügyi keret vonatkozásában összesen 377 milliárd eurót különítettek el az ukránok számára, ami "többmilliárdos károkat eredményezett".

Ezt a pénzt az ukránok sosem fogják visszafizetni

 - figyelmeztetett Andrej Babis miniszterelnök. Kijelentette, békére van szükség, ám Ukrajna arra még nem áll készen, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz, és kifejtette, Donald Trump nélkül "gyakorlatilag lehetetlen a béke".

Babis: a Patrióták előtt fényes jövő áll

Országaink térségére áttérve arról beszélt, hogy sikeres stratégiának tartaná a V4-ek újraalakítását, hiszen régen kiválóan működött, és mert "szövetségeseket kell keresnünk". Felidézte, hogy pártjával, az ANO-val csatlakoztak a Patrióták Európáért EP-frakcióhoz, amelynek megalapítását "Orbán Viktor projektjének" nevezte. Úgy véli: a Patrióták közössége előtt "rendkívül fényes jövő áll".

Baráti a kapcsolat Orbán Viktorral

Andrej Babis beszélt Orbán Viktorral való jó, baráti kapcsolatáról is, elmondta: 

a magyar kormányfőt a legtapasztaltabb európai vezetőnek, a világ egyik vezető politikusának tartja.

 "Kiválóan együttműködünk, együtt küzdöttünk az országaink érdekeiért, kiváló eredménnyel. Sokat tanultam tőle az európai politikát illetően – és valószínűleg sokat tanult ő is tőlem a pénzügyek vonatkozásában.  Jól kiegészítettük tehát egymást, és éppen ezért sok sikert kívánok neki, hogy folytathassa a jövőben, mert Magyarország rendkívül fontos a Cseh Köztársaság számára!" – jelentette ki Csehország miniszterelnöke.

Kapcsolódó

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12717 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu