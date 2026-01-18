Babis nagyon durván beszólt az ukránoknak - ritkán hallani ilyet miniszterelnöktől, viszont "Magyarország nagyon jól áll"

Csehországnak követnie kell "a jó példákat, mint amilyen az Egyesült Államok, Magyarország vagy Lengyelország" - jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök a Mandiner Maxima csatornának adott exkluzív interjúban.

Babis: Ukrajna soha nem fogja visszafizetni adósságait / Fotó: AFP

A cseh miniszterelnök, akinek kormánya alig egy hónapja állt fel, az interjúban felidézte korábbi kormányzati ciklusának eredményeit, valamint azt, hogy a csehek mára a V4-országok között hátrébb sorolódtak –

miközben Magyarország nagyon jól áll

–, illetve több milliárd eurós költségvetési hiányt örököltek az előző kormánytól. Leszögezte, "nem lehetséges, hogy garantáljuk a további kölcsönöket Ukrajna számára", hozzátéve: a következő többéves uniós pénzügyi keret vonatkozásában összesen 377 milliárd eurót különítettek el az ukránok számára, ami "többmilliárdos károkat eredményezett".

Ezt a pénzt az ukránok sosem fogják visszafizetni

- figyelmeztetett Andrej Babis miniszterelnök. Kijelentette, békére van szükség, ám Ukrajna arra még nem áll készen, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz, és kifejtette, Donald Trump nélkül "gyakorlatilag lehetetlen a béke".

Babis: a Patrióták előtt fényes jövő áll

Országaink térségére áttérve arról beszélt, hogy sikeres stratégiának tartaná a V4-ek újraalakítását, hiszen régen kiválóan működött, és mert "szövetségeseket kell keresnünk". Felidézte, hogy pártjával, az ANO-val csatlakoztak a Patrióták Európáért EP-frakcióhoz, amelynek megalapítását "Orbán Viktor projektjének" nevezte. Úgy véli: a Patrióták közössége előtt "rendkívül fényes jövő áll".

Baráti a kapcsolat Orbán Viktorral

Andrej Babis beszélt Orbán Viktorral való jó, baráti kapcsolatáról is, elmondta:

a magyar kormányfőt a legtapasztaltabb európai vezetőnek, a világ egyik vezető politikusának tartja.

"Kiválóan együttműködünk, együtt küzdöttünk az országaink érdekeiért, kiváló eredménnyel. Sokat tanultam tőle az európai politikát illetően – és valószínűleg sokat tanult ő is tőlem a pénzügyek vonatkozásában. Jól kiegészítettük tehát egymást, és éppen ezért sok sikert kívánok neki, hogy folytathassa a jövőben, mert Magyarország rendkívül fontos a Cseh Köztársaság számára!" – jelentette ki Csehország miniszterelnöke.