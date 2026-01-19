Putyint elárulták, nem nézett a háta mögé: Kína befejezte az orosz áram vásárlását, már az olajuk sem kell neki – Zelenszkij ezt akarta látni

Kína nem kíván többé villamos energiát importálni Oroszországból, és 2026. január 1-jével teljesen leállította a vásárlásokat. A Kommerszant című orosz lap értesülései szerint a két ország közötti villamosenergia-szállítási szerződés 2037-ig érvényes, Peking azonban még a szerződésben rögzített minimális villamosenergia-mennyiséget sem kívánja importálni.

Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) és Hszi Csin-ping kínai elnök (j) / Fotó: Sergey Bobylev / AFP

A Frankfurter Rundschau német hírportál értesülései szerint az áramszállítások exportára emelkedett, és 2026 januárja óta már meghaladja a kínai belföldi árakat. Emiatt Kína számára egyszerűen nem éri meg orosz áramot vásárolni.

A orosz energiaügyi minisztérium azt közölte, hogy továbbra is prioritás számára a távol-keleti régió növekvő villamosenergia-igényének kielégítése, és a megállapodásban rögzített feltételek függvényében a Kínába irányuló szállítások is újraindíthatók.

„Oroszország bármikor kész újraindítani az áramexportot Kínába, ha erre vonatkozó kérést kap Pekingből, és mindkét fél számára előnyös együttműködési feltételek születnek” – áll a tárca közleményben. A minisztérium tájékoztatásából nem derült ki, hogy a szállítások leállításáról szóló döntés Kínából vagy Oroszországból származott-e.

Nem tudni, milyen árban állapodott meg Kína és Oroszország

Kína az InterRAO vállalattól kapja az orosz áramot. A két ország között még 2012-ben aláírt áramellátási szerződés 25 évre mintegy 100 milliárd kilowattóra szállítását írja elő. A szerződés keretében a távol-keleti államközi távvezetékek szabályozására is sor kerül. A Távol-Kelet villamosenergia-hálózatát Kína északkeleti tartományaival összekötő távvezetékek átviteli kapacitása évente akár 7 milliárd kilowattóra szállítását is lehetővé teszi.

A Oroszország és Kína közötti szerződésben rögzített villamosenergia-ár képlete nem ismert. A Kommerszant értesülései szerint minden bizonnyal a Távol-Keleten alkalmazott, egységes tarifa szolgál irányadóként, emellett a villamosenergia-hálózat átviteli díjait is figyelembe veszik a számításban. A kínai importőrök ezt követően a villamos energiát végfelhasználói áron értékesítik.