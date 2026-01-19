Aggodalom a Wall Streeten, kampányüzemmódba kapcsolt az elnök

Tavaly még szövetségese volt a Wall Streetnek Donald Trump amerikai elnök. Emlékezetes, hogy a tőzsdéket romba döntő áprilisi vámvihar után visszavonta a sokkoló tarifákat. Így fellélegezhettek a piacok, s tőzsdei rali kerekedett az év derekán. Most mintha ellenfelek lennének a tavalyi szövetségesek. Egy héten belül több lépésével is meglepte a befektetőket az elnök. Az időközi választások húzódnak a háttérben.

Meglepte az elnök a Wall Streetet / Fotó: NurPhoto via AFP

Visszatért a politika a Wall Streetre

Trump első meglepetése az volt, hogy korlátozni próbálta az intézményi befektetők spekulatív célú lakásvásárlásait, amivel az Egyesült Államok lakáshiányára reagált. Majd bejelentette a hitelkártya-kamatlábak korlátozását, amivel a megélhetési költségek emelkedését fékezné. Ezt követően az Igazságügyi Minisztérium büntetőeljárást kezdeményezett Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke ellen. Az amerikai elnök régóta követeli az alacsonyabb irányadó rátát. A vizsgálat híre arra késztette a JPMorgan Chase vezérigazgatóját, Jamie Dimont és más banki vezetőket, hogy védelmükbe vegyék a Fedet, amely ellen egyre fokozódó elnöki kampány irányul.

A befektetők azt hitték, hogy a tavaly áprilisi vámok után a politikai kérdésekkel kapcsolatos bizonytalanság eltűnik a piacról, most azt látjuk, hogy az időközi választásokkal visszatér a politikai kockázat a Wall Streetre

– mondta Brad Golding, a New York-i Christofferson Robb &Co. hedgefundmenedzsere. Hozzátéve: az elnök üzenete egyértelmű, most a megélhetési költségekkel kapcsolatos aggodalmak prioritást élveznek a befektetési szempontokkal szemben.

Öveket becsatolni! Az elnök ötletel

A befektetők nem mondhatják, hogy nem figyelmeztették őket. A washingtoni adminisztráció tisztviselői egy éve hajtogatják, hogy a fogyasztókat támogatják a befektetők rovására. Ahogy Scott Bessent pénzügyminiszter tavaly bankárokhoz szólva fogalmazott:

Az elmúlt négy évtizedben a Wall Street gazdagabbá vált, mint valaha… a következő négy évben a Main Street következik.

Ráadásul, a befektetők további meglepetésekre készühetnek. Az amerikai kormányzat jelezte, hogy jövő héten a davosi Világgazdasági Fórumon olyan javaslatcsomagot ismertet, amely a megfizethetőségre fókuszál.