Aggodalom a Wall Streeten, kampányüzemmódba kapcsolt az elnök

Időközi választások idején mellékesek a befektetők. Az elnök most a Wall Street helyett a Main Streetnek üzen. Sorra horpadnak be az érintett részvények.
Faragó József
2026.01.19, 05:18

Tavaly még szövetségese volt a Wall Streetnek Donald Trump amerikai elnök. Emlékezetes, hogy a tőzsdéket romba döntő áprilisi vámvihar után visszavonta a sokkoló tarifákat. Így fellélegezhettek a piacok, s tőzsdei rali kerekedett az év derekán. Most mintha ellenfelek lennének a tavalyi szövetségesek. Egy héten belül több lépésével is meglepte a befektetőket az elnök. Az időközi választások húzódnak a háttérben.

Wall Street - New York
Meglepte az elnök a Wall Streetet / Fotó: NurPhoto via AFP

Visszatért a politika a Wall Streetre

Trump első meglepetése az volt, hogy korlátozni próbálta az intézményi befektetők spekulatív célú lakásvásárlásait, amivel az Egyesült Államok lakáshiányára reagált. Majd bejelentette a hitelkártya-kamatlábak korlátozását, amivel a megélhetési költségek emelkedését fékezné. Ezt követően az Igazságügyi Minisztérium büntetőeljárást kezdeményezett Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke ellen. Az amerikai elnök régóta követeli az alacsonyabb irányadó rátát. A vizsgálat híre arra késztette a JPMorgan Chase vezérigazgatóját, Jamie Dimont és más banki vezetőket, hogy védelmükbe vegyék a Fedet, amely ellen egyre fokozódó elnöki kampány irányul. 

A befektetők azt hitték, hogy a tavaly áprilisi vámok után a politikai kérdésekkel kapcsolatos bizonytalanság eltűnik a piacról, most azt látjuk, hogy az időközi választásokkal visszatér a politikai kockázat a Wall Streetre 

 – mondta Brad Golding, a New York-i Christofferson Robb &Co. hedgefundmenedzsere. Hozzátéve: az elnök üzenete egyértelmű, most a megélhetési költségekkel kapcsolatos aggodalmak prioritást élveznek a befektetési szempontokkal szemben.

Öveket becsatolni! Az elnök ötletel

A befektetők nem mondhatják, hogy nem figyelmeztették őket. A washingtoni adminisztráció tisztviselői egy éve hajtogatják,  hogy a fogyasztókat támogatják a befektetők rovására. Ahogy Scott Bessent pénzügyminiszter tavaly bankárokhoz szólva fogalmazott: 

Az elmúlt négy évtizedben a Wall Street gazdagabbá vált, mint valaha… a következő négy évben a Main Street következik.

Ráadásul, a befektetők további meglepetésekre készühetnek. Az amerikai kormányzat jelezte, hogy jövő héten a davosi Világgazdasági Fórumon olyan javaslatcsomagot ismertet, amely a megfizethetőségre fókuszál.  

Segít a kongresszus?

A részvénypiac már az első ötletekre is meredek esésekkel reagált. Trump hétvégén bejelentette a hitelkártya-kamatlábak ideiglenes 10 százalékos korlátozását, s a hét elején a nagy kártyakibocsátók és hálózati szolgáltatók részvényei 4-7 százalékot szánkáztak. Esett a Citigroup, az American Express, a Capital One, a Mastercard és a Visa is. Míg az intézményi befektetők ingatlanpiaci korlátozása, többek közt, a Blackstone árfolyamát horpasztotta be. 

Egyelőre a részvényindexek még nem tükröznek túlzott aggodalmat, mert a befektetők abban bíznak, hogy a kongresszus tompítja az elnöki javaslatokat. 

A hitelkártya-javaslat valószínűleg nem fog megvalósulni, s ugyanez igaz az intézményi lakásvásárlásra vonatkozó korlátozásokra is

– vélekedett Peter Boockvar, a One Point BFG Wealth Partners befektetési igazgatója. 

Mi lesz a Feddel?

A Powell elleni vizsgálat azonnal mozgósította a befektetési bankárokat. A JPMorgan és a Bank of New York Mellon vezetői szerint a politikai beavatkozás az infláció és a kamatlábak emelkedéséhez vezetne. 

Pont ellentétesen hatna Donald Trump kamatcsökkentési szándékaival.

Powellt az ellene folytatott vizsgálat akár arra is ösztönözheti, hogy maradjon a Fed igazgatótanácsának tagja az elnöki mandátuma lejárta után is. Így erősíthetné a Fed függetlenségét.  

