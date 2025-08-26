Szja-emelés Magyarországon: világosan megüzente Magyar Péternek a szakszervezeti vezető – ez lesz a dolgozók azonnali válasza, ha megteszi a Tisza

Konkrét következményeket vázolt fel a Világgazdaságnak nyilatkozó szakszervezeti vezető, amikor az szja-emelés lehetőségéről kérdeztük. Az szja-emelés Magyarországon azért merült fel kérdésként, mert egy kiszivárgott dokumentum szerint a legnagyobb ellenzéki politikai erő, a Tisza Párt visszavezetné a háromkulcsos személyi jövedelemadót.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, az Index keddi cikke szerint a Tisza Párt programján dolgozó szakértői stáb olyan feljegyzést készített, amely a sávos adórendszer alkalmazása mellett érvel. Egészen pontosan arról lenne szó, hogy a dokumentum szerint
Ez azt jelentené, hogy a havi 416 ezer forint fölött keresők – tehát nemcsak az átlag-, de már a mediánjövedelemmel rendelkezők is – szja-emelésre számíthatnának. A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter egy Facebook-posztban cáfolta, hogy ilyen lépésre készülnének, és azt állította, hogy „természetesen ebből egy szó sem igaz. Az Index által kitett papírfecninek semmi köze a Tiszához”.
Ugyanakkor figyelemreméltó, hogy a Tisza Párt esetleges szja-emeléséről nem először szivárognak ki információk a sajtóban, erről már július közepén írt az Economx. Akkor ez nem váltott ki különösebb reakciót Magyar Péterből sem, pedig már abban is az szerepelt, hogy a legfelső szja-kulcs 30–35 százalék között lehet. Az Index friss értesülése ezzel egybevág.
Miután egy szja-emelés jelentősen érintené a nettó béreket, releváns a szakszervezeti oldal álláspontja a témában. Ezért lapunk megkereste a Munkástanácsok Országos Szövetségének (MOSZ) elnökét, Palkovics Imrét. Azt kérdeztük tőle, hogy általánosságban milyen hatásai lehetnek a magyar gazdaságban, kifejezetten a munkaerőpiacon, ha megemelik a személyi jövedelemadó 15 százalékos kulcsát.
A MOSZ vezetője azzal kezdte válaszadását, hogy a szakszervezetek régebben ugyan a többkulcsos adórendszer mellett tették le a voksukat, azonban mióta, immáron lassan 15 éve beállt az adórendszer egyetlen kulcsra, rájöttek, hogy ennek megvannak az előnyei. „Ha visszahoznák a magasabb kulcsokat az egyes munkakörökben, a dolgozók meglehetősen furán néznének, hogy egyszerre mennyivel csökken a keresetük” – mutatott á.
Palkovics Imre lapunknak úgy fogalmazott, hogy egy szja-emelésnek messzeható következményei lennének Magyarországon.
A jó szakembereket meg kell fizetni. Ha ez nem teljesül, még ennyi magasan képzett szakember se maradna Magyarországon,
Lényegében kiürülne a munkaerőpiac és még inkább munakerőhiány lépne fel
– húzta alá. Ami azért is probléma, mert eleve ebben a rétegben tapasztalható már most is tetemes hiány az emberi erőforrásokban.
A szakszervezeti vezető arra is kitért, hogy az a plusz állami bevétel, amit az szja átalakításával el lehetne érni, nem áll arányban azzal, hogy egy ilyen lépés ezzel párhuzamosan összezavarja a gazdasági ökoszisztémát, így például a mostanra adószempontból kifehérített munkaerőpiacot. „Jelenleg nem éri meg a munkáltatóknak feketéztetni vagy a szürkefoglalkoztatás lehetőségeivel élni. Mindent összevetve jobb ez a jelenlegi szja-politika” – jelentette ki.
Palkovics Imre hozzátette, hogy természetesen hosszabb távon lehet gondolkodni az adórendszer átalakításán, de önmagában az szja-t megpiszkálni nem jelent olyan konstrukciót, amit tömegek támogatnának. „Akkor az áfához is hozzá kellene nyúlni, hiszen ma Magyarországon nem a jövedelmet adóztatják meg, hanem a fogyasztást, abból van az államnak bevétele a működésre.”
A MOSZ elnökének végkövetkeztetése az szja-emelés kapcsán az, hogy ez megnövelné a kivándorlást Magyarországról, főleg a képzett munkaerő körében.
