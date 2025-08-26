Szja-emelés Magyarországon: világosan megüzente Magyar Péternek a szakszervezeti vezető – ez lesz a dolgozók azonnali válasza, ha megteszi a Tisza

Konkrét következményeket vázolt fel a Világgazdaságnak nyilatkozó szakszervezeti vezető, amikor az szja-emelés lehetőségéről kérdeztük. Az szja-emelés Magyarországon azért merült fel kérdésként, mert egy kiszivárgott dokumentum szerint a legnagyobb ellenzéki politikai erő, a Tisza Párt visszavezetné a háromkulcsos személyi jövedelemadót.

Szja-emelés Magyarországon: megmondták Magyar Péternek, mi lesz a dolgozók válasza / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, az Index keddi cikke szerint a Tisza Párt programján dolgozó szakértői stáb olyan feljegyzést készített, amely a sávos adórendszer alkalmazása mellett érvel. Egészen pontosan arról lenne szó, hogy a dokumentum szerint

évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja.

Az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékot adóznának az érintettek,

míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne az szja kulcsa.

Ez azt jelentené, hogy a havi 416 ezer forint fölött keresők – tehát nemcsak az átlag-, de már a mediánjövedelemmel rendelkezők is – szja-emelésre számíthatnának. A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter egy Facebook-posztban cáfolta, hogy ilyen lépésre készülnének, és azt állította, hogy „természetesen ebből egy szó sem igaz. Az Index által kitett papírfecninek semmi köze a Tiszához”.

Ugyanakkor figyelemreméltó, hogy a Tisza Párt esetleges szja-emeléséről nem először szivárognak ki információk a sajtóban, erről már július közepén írt az Economx. Akkor ez nem váltott ki különösebb reakciót Magyar Péterből sem, pedig már abban is az szerepelt, hogy a legfelső szja-kulcs 30–35 százalék között lehet. Az Index friss értesülése ezzel egybevág.

Szja-emelés Magyarországon: ez lesz a következménye

Miután egy szja-emelés jelentősen érintené a nettó béreket, releváns a szakszervezeti oldal álláspontja a témában. Ezért lapunk megkereste a Munkástanácsok Országos Szövetségének (MOSZ) elnökét, Palkovics Imrét. Azt kérdeztük tőle, hogy általánosságban milyen hatásai lehetnek a magyar gazdaságban, kifejezetten a munkaerőpiacon, ha megemelik a személyi jövedelemadó 15 százalékos kulcsát.