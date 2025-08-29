Több termálfürdő is bezár a napokban Magyarországon: de már lehet tudni, mikor nyitnak újra

Az egész évben üzemelő termálfürdőkben minden évben tartanak karbantartási szünetet, ami olykor csak egyes medencéket, részlegeket vagy szolgáltatásokat, máskor a teljes fürdőt érinti. Több helyen ezekben a napokban végzik el a szükséges karbantartási munkákat – hívja fel a figyelmet az Origo.

Több termálfürdőben is karbantartási munkákat végeznek a napokban / Fotó: Termál Online

Ezekben a termálfürdőkben lesz karbantartási szünet

A fővárosban Budán található Irgalmasok Veli Bej fürdőjében egész augusztusban üzemszünet volt, és szeptember 5-én nyitnak újra.

A szegedi belvárosban álló műemlék fürdőépületben, az Anna Fürdőben augusztus 21-én kezdődött üzemszünet, ami vasárnapig tart. Ez idő alatt

a wellness- és a termálrészleg,

a gyógyászati részleg nem látogatható.

Az éjszakai fürdőzés a jövő hét szerdától szeptember 19-ig nem lesz igénybe vehető. Várhatóan jövő hét szerdától újraindulnak az Anna Fürdő szaunaszeánszai, amelyek május végétől szüneteltek.

A napokban kezdődtek meg a karbantartási munkák a Kecskeméti Fürdőben is, amelyek jövő hét péntekig tartanak, majd szombattól várják újra a vendégeket. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a szomszédos strand ebben az időszakban is üzemel.

Hétfőn felújítási munkák kezdődtek a Nagyatádi Gyógyfürdőben is, jelenleg csak a gyógyászat üzemel. A leállás szeptember 7-ig tart.

Több más vidéki gyógyfürdőben is leállásokra kell felkészülni – ezekről itt olvashat bővebben.