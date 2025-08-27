Marad az importstop az ukrán mezőgazdasági termékekre

Nagy István agrárminiszter hivatalában fogadta Tarasz Kacskát Ukrajna miniszterelnök-helyettesét – közölte az Agrárminisztérium (AM). A tárcavezető arról beszélt, hogy az éghajlatváltozás és az aszály nemcsak hazánkban, hanem északkeleti szomszédunknak is komoly kihívást okoz, az előzetes becslések szerint azonban jobb termésre számíthatunk mind Magyarországon, mind pedig Ukrajnában. Őszi búzából 5,5 tonnát meghaladó a hazai termésátlag és 5,4 millió tonnát arattak le a termelők. A háború miatt drágábbak az energiahordozók és az inputanyagok, a terményárak pedig alacsonyak, ami miatt komoly kihívásokkal kell a gazdáknak megküzdeniük – tette hozzá.

Marad az ukrán mezőgazdasági termékek behozatali tilalma. Tarasz Kacska és Nagy István / Fotó: Fekete István

Brüsszel és Kijev paktuma szerint az ukrán termékek mezőgazdasági exportja a háború előtti szint négy-ötszörösére emelkedhet, ami tönkreteszi a magyar gazdákat és az európai agráriumot – jelentette ki Nagy István.

Az ukrán termelőknek nem kell teljesíteniük a nagyon szigorú uniós növény- és állategészségügyi előírásokat sem. Így az EU termelői jelentős versenyhátrányba kerülnek, elveszítik piacaikat és megélhetésüket, amit nem engedhetünk – hangsúlyozta.

Mint kiemelte,

északkeleti szomszédunk kukoricát és búzát sem fog addig exportálni hazánkba, amíg azt Magyarország nem kéri.

A gazdák érdekeinek megvédése érdekében továbbra is fenntartjuk az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat. A tranzitot azonban, ahogy eddig, ezután is engedélyezzük, a meglévő szigorú ellenőrzés mellett.

A megbeszélésen szóba került az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás, ami jelenlegi formájában számos negatív hatást gyakorolna az Európai Unió mezőgazdaságára, beleértve Magyarországot is.

A megegyezés megkötését jelen formájában nem támogatjuk, mivel az nem nyújt megfelelő védelmet az uniós és magyar termelők számára

– jelentette ki.

Nagy István leszögezte: a kormány számára mindig a magyar gazdák érdeke az első, ezért minden lehetséges eszközzel meg fogjuk védeni a megélhetésüket.