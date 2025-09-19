MKIK: az egykulcsos adó jobban védi a tisztességes vállalkozásokat

Először fejtette ki részletesen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) az álláspontját a magyar adórendszer átalakításáról, amely az elmúlt hetekben központi kérdéssé vált.

MKIK: Balog Ádám szerint az egykulcsos adó jobban védi a tisztességes vállalkozásokat / Fotó: Bach Máté

Balog Ádám alelnök a Világgazdaságnak adott interjújában hívta fel a figyelmet arra, hogy egy ilyen esetleges változtatásnak milyen hatásai lehetnek a magyar gazdaságra.

Az adórendszer a versenyképesség alapja

Az elmúlt hetekben újra adózási vitáktól hangos a közélet: többkulcsos szja, adójóváírás, társasági adó és tőkejövedelmek megadóztatása, sőt vagyonadó is szóba került. Hogyan látja a kamara a jelenlegi rendszert?

Meggyőződésünk, hogy a magyar gazdaság számára a stabil, alacsony és egyszerű adórendszer jelenti a versenyképesség alapját. Ezt nemzetközi rangsorok is igazolják: a Tax Foundation indexében hazánk a hetedik helyen áll az OECD-országok között, olyan államokat megelőzve, mint Németország vagy az Egyesült Államok.

Társasági adóban a 9 százalékos kulccsal az EU legalacsonyabb adója a miénk,

szja-ban az ötödik,

határon átnyúló adózásban a harmadik helyen vagyunk.

Fontos kiemelni a stabilitást is: 2017 óta nem változott a tap, 2016 óta 15 százalék az szja, míg az áfakulcs 2012 óta állandó. Bulgáriát kivéve Európa minden más országában hozzányúltak valamelyik fő adónemhez ezen időszak alatt.

A kamara tagjainak döntő része kis- és középvállalkozás. Számukra a kiszámíthatóság kiemelten fontos. Ráadásul az egykulcsos szja és az alacsony társasági adó az elmúlt években segítette a gazdaság fehéredését is.

Mit gondolnak a többkulcsos szja bevezetéséről, ami időről időre felmerül?

Nem láttunk pontos javaslatot, spekulációkba pedig nem érdemes belemenni. A vállalkozói szemszögből nézve a kkv-knak már most is nehéz megtartani a legjobb munkaerőt. Ha magasabb felső kulcs jönne, az agyelszívás felgyorsulna, mert a nagyobb cégek könnyebben kigazdálkodják a bérkompenzációt, kevésbé munkaintenzív a működésük. Ráadásul az agyelszívás nem áll meg a határoknál: a tehetséges szakembereket tárt karokkal várják külföldön is.