Hungary's opposition Tisza party starts campaign for 2026 elections adóemelés
Magyar Péter
Tisza-csomag
Tisza-adó
jövedelmi különbségek
adóemelés

Mégis adót emelne a Tisza

Hiába tagadja a terveit az ellenzéki párt, ha gazdasági tanácsadói minduntalan elszólják magukat. Pedig nincs is szükség adóemelésre, a költségvetésben még az adócsökkentésre is van pénz.
VG
2025.09.19., 09:50
Fotó: REUTERS

Mégiscsak adóemelésre készül a Tisza Párt, ha hatalomra kerül – írja az Ellenpont Bod Péter Ákos megszólalásaira alapozva. A közgazdász véleményét ugyanis Tisza-szigetek és a Tisza Párt részéről is kikérik, a szakember pedig nem rejti véka alá a véleményét adóügyi javaslatairól.

Magyar Péterék adóemelésre készülnek / Fotó: Mónus Márton / Reuters

Bod Péter Ákos arról is beszél nyilvános megszólalásaiban, például egy, az Ultrahangnak adott augusztusi interjúban, hogy a Tisza Párt élén álló Magyar Péter is tudja, hogy mit ne mondjon el a terveiről. A közgazdász szerint ugyanakkor azzal az ellenzéki pártvezér is tisztában van, hogy semmiféle vagyonokat nem fog visszaszerezni, ezért megszorításokra lesz szükség.

Megszorításokra készül a Tisza

A közgazdász szerint túlságosan alacsony a személyi jövedelemadó, amit kevesen is fizetnek a 25 év alattiak és az édesanyák adómentessége miatt. Erre a megoldás

  • az adóemelés,
  • a kiadáscsökkentés
  • vagy az adósság elengedése lehet.

A Tisza tanácsadója az édesanyák élethosszig tartó adómentességét azon az alapon kritizálta, hogy az egy következő kormányzat kezét is megköti, ami szerinte nincs rendjén.

Bod Péter Ákos augusztusban egy másik interjúban is beszélt meglátásairól, így a Szabad Európának elmondta, hogy szerinte Magyar Péter dörzsölt, akinek vág az esze, hogy mit ne mondjon. Majd amikor a beszélgetés az Orbán-kormány családpolitikájának megtartására terelődött, azt a közgazdász azon az alapon kritizálta, hogy az úgy támogatja a középosztályt, hogy a terheket olyanokra rakja, akiknek ezzel romlanak a mobilitási esélyei. A jövedelmi különbségek is gyakran felmerülnek mint a progresszív adó melletti érv, ám az Eurostat friss adatai szerint a magyar jövedelmi különbségek egyáltalán nem nagyok Európában, sőt inkább kicsik. Ráadásul a különbségek esetleges orvoslásának sem az adóemelés a módja.

A közgazdász emellett Magyar Péter egészségügyi terveit is említette, amihez pénzre, így adóemelésre lesz szükség.

Összeállt a Tisza-csomag: adóemelés, ezerforintos benzinár

Az Ellenpont szerint azonban a jelenlegi költségvetésben van fedezet az adócsökkentésre, és a jövő éviben is van erre keret, ezért a Tisza Párt valójában azért emelne adót, hogy azt Ukrajnának adja. A lap szerint mára a Tisza-csomag is összeállt:

  • jövedelemadó-emelés: kiszivárgott információk szerint a a Tisza progresszív, többkulcsos jövedelemadót szeretne bevezetni, amiről többek között Dálnoki Áron, a párt gazdasági szakértője és Tarr Zoltán alelnök beszélt.
  • Rezsicsökkentés eltörlése: erről a Tisza tanácsadójának állt Surányi György beszélt a Rákosmenti Tisza fórumon.
  • Anyák adómentességének az eltörlése: ezt a lépést szintén Surányi György sürgeti, valamint Petsching Mária Zita
  • 13. havi nyugdíj eltörlése: Petschnig Mária Zita, a Tisza másik tanácsadója fejtette ki, hogy nem ért egyet a 13. havi nyugdíjjal.
  • Áfacsökkentés elmarad: a Tisza etyeki fórumán Dálnoki Áron beszélt arról, hogy az áfacsökkentés ígérgetése felelőtlenség. Surányi György szerint pedig az áfacsökkentés is a gazdagokat segítené.
  • Ezerforintos benzinár:  A Századvég elemzése szerint a Tisza az energiapolitikában megfelelne a brüsszeli elvárásoknak, ezért leválna az orosz energiahordozókról, ami 1026 forintos benzinárat, 1051 forintos gázolajárat okozna.
  • Társasági adó emelése: az Index szerint a Tisza Párt az eddig 9 százalékos társasági adót 16 százalékra szeretné emelni. Emellett háromkulcsos nyereségadót – 20, 30 és 40 (!) százalékos kulcsokkal – vezetne be.

