Mégis adót emelne a Tisza

Mégiscsak adóemelésre készül a Tisza Párt, ha hatalomra kerül – írja az Ellenpont Bod Péter Ákos megszólalásaira alapozva. A közgazdász véleményét ugyanis Tisza-szigetek és a Tisza Párt részéről is kikérik, a szakember pedig nem rejti véka alá a véleményét adóügyi javaslatairól.

Magyar Péterék adóemelésre készülnek / Fotó: Mónus Márton / Reuters

Bod Péter Ákos arról is beszél nyilvános megszólalásaiban, például egy, az Ultrahangnak adott augusztusi interjúban, hogy a Tisza Párt élén álló Magyar Péter is tudja, hogy mit ne mondjon el a terveiről. A közgazdász szerint ugyanakkor azzal az ellenzéki pártvezér is tisztában van, hogy semmiféle vagyonokat nem fog visszaszerezni, ezért megszorításokra lesz szükség.

Megszorításokra készül a Tisza

A közgazdász szerint túlságosan alacsony a személyi jövedelemadó, amit kevesen is fizetnek a 25 év alattiak és az édesanyák adómentessége miatt. Erre a megoldás

az adóemelés,

a kiadáscsökkentés

vagy az adósság elengedése lehet.

A Tisza tanácsadója az édesanyák élethosszig tartó adómentességét azon az alapon kritizálta, hogy az egy következő kormányzat kezét is megköti, ami szerinte nincs rendjén.

Bod Péter Ákos augusztusban egy másik interjúban is beszélt meglátásairól, így a Szabad Európának elmondta, hogy szerinte Magyar Péter dörzsölt, akinek vág az esze, hogy mit ne mondjon. Majd amikor a beszélgetés az Orbán-kormány családpolitikájának megtartására terelődött, azt a közgazdász azon az alapon kritizálta, hogy az úgy támogatja a középosztályt, hogy a terheket olyanokra rakja, akiknek ezzel romlanak a mobilitási esélyei. A jövedelmi különbségek is gyakran felmerülnek mint a progresszív adó melletti érv, ám az Eurostat friss adatai szerint a magyar jövedelmi különbségek egyáltalán nem nagyok Európában, sőt inkább kicsik. Ráadásul a különbségek esetleges orvoslásának sem az adóemelés a módja.

A közgazdász emellett Magyar Péter egészségügyi terveit is említette, amihez pénzre, így adóemelésre lesz szükség.

Összeállt a Tisza-csomag: adóemelés, ezerforintos benzinár

Az Ellenpont szerint azonban a jelenlegi költségvetésben van fedezet az adócsökkentésre, és a jövő éviben is van erre keret, ezért a Tisza Párt valójában azért emelne adót, hogy azt Ukrajnának adja. A lap szerint mára a Tisza-csomag is összeállt: