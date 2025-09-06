Ezért nem ér semmit az áfacsökkentés: elmagyarázta a szakértő

A Tisza egyik fő ígérete az áfacsökkentés volt, de most úgy tűnik, visszakoznának – mondja az Origónak Molnár Dániel az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője annak apropóján, hogy Magyar Péter újabb korábbi ígéretéről, az áfacsökkentésről bizonyosodott be: a Tisza kormányra kerülése esetén valószínűleg ez sem valósulna meg. Mint ismert, ezúttal Dálnoki Áron a párt gazdasági programírója nevezte felelőtlen ígéretnek az áfacsökkentést egy kiszivárgott videófelvételen.

Az áfacsökkentés Magyar Péter egyik legnépszerűbb választási ígérete volt/ Fotó: Hans Lucas via AFP

Áfacsökkentés? Gazdasági csapda lenne – figyelmeztet egy elemző

Az Origó azt írja, ez szöges ellentétben áll Magyar Péter korábbi ígéretével, amely szerint kormányra kerülve a párt a választást követően azonnal 5 százalékra csökkenti a zöldségek és gyümölcsök áfáját és lépésről lépésre az összes egészséges élelmiszer áfakulcsát. Az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője szerint gazdaságpolitikai szempontból annak hátterében, hogy kihátrálnak az ígéretből az állhat, hogy

bár az áfacsökkentés társadalmi szempontból népszerű intézkedés lenne, gazdaságilag jelentős károkat okozna

– fogalmazott Molnár Dániel az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője. Az áfa ugyanis a költségvetés egyik legfontosabb bevételi forrása, az idei év vonatkozásában közel 8300 milliárd forintos bevételt vár a költségvetés, amely a héthavi teljesülés alapján be is fog folyni – tette hozzá. Vagyis egy jelentős és számottevő áfacsökkentés a költségvetés egyensúlyát is veszélyeztetné, más, bizonytalanabb forrásból kellene beszedni az adóbevételeket – valószínűsíti az elemző, aki az Origónak további érveket is felsorolt, valamint olyan gazdasági módszerekről is beszélt, amelyekkel az áfacsökkentés helyett támogatható a lakosság.