Deviza
Sydney,Nsw,Australia,25,August,2024.,Aldi,Shop,Big,Sign. Aldi, GVH
kiskereskedelem
akció
Aldi

Soha nem volt még olyan, mint az Aldi akciója: megnéztük a magyar boltok legmerészebb árleszállításait

Az egyik legnagyobb hazai üzletlánc 5 forintos ruházati kiárusítása szinte példátlan, ilyen mértékű kedvezményre évtizedek óta nem volt példa Magyarországon. Az Aldi akciója mellett összegyűjtöttük az elmúlt 15 év legnagyobb leárazási bombáit, az IKEA 100 forintos húsgolyós kampányától egészen a Jysk 70 százalékos bútorakciójáig.
VG
2025.09.09., 18:50
Fotó: Shutterstock

Az Aldi 2025 szeptemberében meghirdetett leárazása minden eddigi akciót felülmúlt Magyarországon: a ruházati termékek és cipők ára fokozatosan, naponta csökken, végül szeptember 17-én mindössze 5 forintra mérséklődik – írta az Origo. Gazdasági szempontból ilyen mértékű árengedmény ritkaságszámba megy, hiszen a lánc önköltség alatti áron értékesíti a termékeit.

Sydney,Nsw,Australia,25,August,2024.,Aldi,Shop,Big,Sign.Aldi, GVH Aldi
Az Aldi hatalmas akcióra készül / Fotó: Shutterstock

IKEA – egy hónapig 100 forintért adták a húsgolyót

Még 2009-ben az IKEA Magyarországon egy szokatlanul merész akciót hirdetett: egy teljes hónapon keresztül mindössze 100 forintért kínált egy tányér svéd húsgolyót az éttermeiben. A normál ár ekkor 795 forint körül alakult, tehát az árengedmény meghaladta a 85 százalékot.

Gazdasági szempontból az akció célja egyértelmű volt: a vásárlói forgalom növelése és a márka iránti lojalitás erősítése. Az akció eredményeként az éttermek forgalma megugrott, a vásárlók száma jelentősen nőtt, de az IKEA a terméken önmagában veszteséget termelt. Ez tipikus példája annak, amikor a kereskedő az élelmiszer- vagy vendéglátó termékeken tudatosan minimalizálja a profitot, hogy a fő bevételek az áruház többi részén keletkezzenek.

Jysk – extrém leárazások a bútorpiacon

A Jysk az elmúlt 15 évben több alkalommal is nagy árleszállítást alkalmazott, különösen a Black Friday akciók idején. 2015-ben egyes bútorok ára 50 százalékkal csökkent, elsősorban a nagyobb raktárkészletek kiürítése miatt. 2020-ban rekordmértékű, akár 70 százalékos kedvezményeket hirdettek, ami a teljes bútorpiacon árversenyt indított el.

A Jysk stratégiája az volt, hogy az akciókkal jelentősen megnövelje a vásárlói forgalmat a gyengébb hónapokban. Ennek hatására más lakberendezési láncok is kénytelenek voltak hasonló leárazásokba kezdeni, hogy megtartsák a piaci részesedésüket.

 

Az Aldihoz hasonló más nagy magyar akciók az elmúlt évtizedből

  • Pepco (2025. szeptember): őszi kabátok, pulóverek és nadrágok akár 50 százalékos kedvezménnyel, a készletek gyors kisöprésére.
  • Lidl tematikus hétvégék: élelmiszerek és háztartási termékek ára gyakran 30–40 százalékkal csökkent, például a nektarin kilója 40 százalékkal lett olcsóbb a Lidl Plus alkalmazás segítségével.
  • Auchan szezonvégi kiárusítások: elektronikai eszközök, háztartási gépek és ruházati cikkek ára sokszor 50–60 százalékkal esett, főleg a készletváltások idején.
  • Tesco karácsonyi akciók: évről évre jelentős árengedmények az édességek, italok és ajándéktárgyak piacán, jellemzően 30–50 százalék között.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

 

7 perc
akció

Soha nem volt még olyan, mint az Aldi akciója: megnéztük a magyar boltok legmerészebb árleszállításait

Voltak már tömegeket megmozgató akciók hazánkban.
2 perc
AI

Nagyot nyit a mesterséges intelligencia felé az iparkamara – így profitálhatnak belőle a magyar kkv-k

AI-kutatással növeli a képzési hatékonyságot az MKIK.
6 perc
uniós pénz

Most indul csak be igazán Magyarország felfegyverzése: annyi uniós pénzt kapunk rá, mint szinte senki Európában – Brüsszel várja a tervet

A hazai hadiipar pezsgőt bonthat, óriási fejlesztési pénzeket küld Brüsszel.

