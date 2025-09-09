Soha nem volt még olyan, mint az Aldi akciója: megnéztük a magyar boltok legmerészebb árleszállításait

Az Aldi 2025 szeptemberében meghirdetett leárazása minden eddigi akciót felülmúlt Magyarországon: a ruházati termékek és cipők ára fokozatosan, naponta csökken, végül szeptember 17-én mindössze 5 forintra mérséklődik – írta az Origo. Gazdasági szempontból ilyen mértékű árengedmény ritkaságszámba megy, hiszen a lánc önköltség alatti áron értékesíti a termékeit.
Még 2009-ben az IKEA Magyarországon egy szokatlanul merész akciót hirdetett: egy teljes hónapon keresztül mindössze 100 forintért kínált egy tányér svéd húsgolyót az éttermeiben. A normál ár ekkor 795 forint körül alakult, tehát az árengedmény meghaladta a 85 százalékot.
Gazdasági szempontból az akció célja egyértelmű volt: a vásárlói forgalom növelése és a márka iránti lojalitás erősítése. Az akció eredményeként az éttermek forgalma megugrott, a vásárlók száma jelentősen nőtt, de az IKEA a terméken önmagában veszteséget termelt. Ez tipikus példája annak, amikor a kereskedő az élelmiszer- vagy vendéglátó termékeken tudatosan minimalizálja a profitot, hogy a fő bevételek az áruház többi részén keletkezzenek.
A Jysk az elmúlt 15 évben több alkalommal is nagy árleszállítást alkalmazott, különösen a Black Friday akciók idején. 2015-ben egyes bútorok ára 50 százalékkal csökkent, elsősorban a nagyobb raktárkészletek kiürítése miatt. 2020-ban rekordmértékű, akár 70 százalékos kedvezményeket hirdettek, ami a teljes bútorpiacon árversenyt indított el.
A Jysk stratégiája az volt, hogy az akciókkal jelentősen megnövelje a vásárlói forgalmat a gyengébb hónapokban. Ennek hatására más lakberendezési láncok is kénytelenek voltak hasonló leárazásokba kezdeni, hogy megtartsák a piaci részesedésüket.
