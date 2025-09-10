Képtelenség utolérni ezt az autót: egyértelműen a magyarok kedvence – még a Suzukit is lehagyta

A BMW X-sorozat változatlanul a legkeresettebb SUV-kategóriás modell Magyarországon: több mint 51 ezer érdeklődést generált 2025 első nyolc hónapjában, ami minimális növekedés az előző év azonos időszakához képest – derült ki a Használtautó.hu legfrissebb toplistájából.
Az átlagár is kismértékben nőtt, 12,3 millió forintra, és a kínálat is bőséges maradt 7700 feletti aktív hirdetéssel. A magas átlagos futásteljesítmény (163 ezer kilométer) és az átlagosan 8,7 éves életkor alapján jól látszik, hogy a vásárlók gyakran a prémiumszegmens használt képviselői között keresik az értékállóságot.
A Suzuki Vitara továbbra is a második legnépszerűbb SUV 28 500 érdeklődővel, ami 9,3 százalékos növekedés 2024-hez képest. Átlagára 5,23 millió forintra emelkedett 4,93 millió forintról, miközben átlagos életkora és futásteljesítménye is csak enyhén nőtt, így Vitara a mai napig megfizethető és megbízható választás a vásárlók számára.
A Toyota RAV4 iránt közel 24 ezer érdeklődés érkezett, szemben a tavalyi közel 19 ezerrel, ami több mint 26 százalékos növekedés. Az átlagár viszont jelentősen megugrott, 6,85 millióról 7,47 millió forintra. A megbízhatósága miatt azonban a RAV4 a magasabb ár és a szintén magas (157 ezer kilométer) átlagos futásteljesítmény mellett is tartja a népszerűségét a vásárlók körében.
A Toyota C-HR – alig több mint négyéves átlagéletkorával – a toplista legfiatalabb szereplője. A hibrid modellre 16 400 érdeklődés érkezett 2025 első nyolc hónapjában, ami 17 százalékos emelkedés a tavalyi adatokhoz képest. A 8,7 millió forintos átlagár és a kevesebb mint 70 ezer kilométeres futásteljesítmény is jól mutatja, hogy jellemzően fiatal, keveset futott példányok kerülnek a piacra.
A modell népszerűsége nem véletlen: a Toyota C-HR a városi SUV-k kategóriájában hódít, elsősorban a korszerű hibrid hajtáslánca és a kompakt mérete miatt. A fiatalabb vevők körében is vonzó alternatíva, akik egy modern, környezetkímélő városi SUV-t keresnek.
Az SUV-k továbbra is a hazai piac meghatározó szereplői, amit jól mutat, hogy a BMW X-sorozat toronymagasan vezeti a listát több mint 51 ezer darab aktív hirdetéssel – mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője. A magyar vásárlók körében azonban nem csak a prémiumszegmens népszerű:
stabilan tartják helyüket az élmezőnyben, köszönhetően megbízhatóságuknak és kedvező fenntartási költségeiknek. Érdekesség, hogy a Toyota C-HR a lista egyik legfiatalabb szereplőjeként, alig négyéves átlagéletkorral is már a hatodik helyen áll, ami a hibrid SUV-k térnyerését jelzi. A Dacia Duster ugyan olcsóbb átlagárral szerepel, de a magas érdeklődésszám mutatja, hogy az ár-érték arány továbbra is kiemelt szempont. Összességében a toplista egyszerre tükrözi a prémium és a megfizethetőbb, praktikus SUV-k iránti folyamatos keresletet, miközben a hibrid modellek térnyerése is egyértelműen látszik – tette hozzá.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.