Képtelenség utolérni ezt az autót: egyértelműen a magyarok kedvence – még a Suzukit is lehagyta

A BMW X-sorozat változatlanul a legkeresettebb SUV-kategóriás modell Magyarországon: több mint 51 ezer érdeklődést generált 2025 első nyolc hónapjában, ami minimális növekedés az előző év azonos időszakához képest – derült ki a Használtautó.hu legfrissebb toplistájából.

Ezek a legnépszerűbb használt autók a kategóriájában / Fotó: NurPhoto via AFP

Az átlagár is kismértékben nőtt, 12,3 millió forintra, és a kínálat is bőséges maradt 7700 feletti aktív hirdetéssel. A magas átlagos futásteljesítmény (163 ezer kilométer) és az átlagosan 8,7 éves életkor alapján jól látszik, hogy a vásárlók gyakran a prémiumszegmens használt képviselői között keresik az értékállóságot.

A Vitara stabilan második, a RAV4 is őrzi dobogós helyét a szabadidő-autók között

A Suzuki Vitara továbbra is a második legnépszerűbb SUV 28 500 érdeklődővel, ami 9,3 százalékos növekedés 2024-hez képest. Átlagára 5,23 millió forintra emelkedett 4,93 millió forintról, miközben átlagos életkora és futásteljesítménye is csak enyhén nőtt, így Vitara a mai napig megfizethető és megbízható választás a vásárlók számára.

A Toyota RAV4 iránt közel 24 ezer érdeklődés érkezett, szemben a tavalyi közel 19 ezerrel, ami több mint 26 százalékos növekedés. Az átlagár viszont jelentősen megugrott, 6,85 millióról 7,47 millió forintra. A megbízhatósága miatt azonban a RAV4 a magasabb ár és a szintén magas (157 ezer kilométer) átlagos futásteljesítmény mellett is tartja a népszerűségét a vásárlók körében.

Felfutóban a fiatal hibrid modellek

A Toyota C-HR – alig több mint négyéves átlagéletkorával – a toplista legfiatalabb szereplője. A hibrid modellre 16 400 érdeklődés érkezett 2025 első nyolc hónapjában, ami 17 százalékos emelkedés a tavalyi adatokhoz képest. A 8,7 millió forintos átlagár és a kevesebb mint 70 ezer kilométeres futásteljesítmény is jól mutatja, hogy jellemzően fiatal, keveset futott példányok kerülnek a piacra.

A modell népszerűsége nem véletlen: a Toyota C-HR a városi SUV-k kategóriájában hódít, elsősorban a korszerű hibrid hajtáslánca és a kompakt mérete miatt. A fiatalabb vevők körében is vonzó alternatíva, akik egy modern, környezetkímélő városi SUV-t keresnek.