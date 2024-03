A párizsi népszavazás sikerén felbuzdulva más európai nagyvárosok is magasabb parkolási díjat szabhatnak ki a nehezebb és környezetszennyezőbb városi terepjárókra (SUV).

Más városok is követik Párizs példáját a SUV-ok parkolási díjának emelésében.

Fotó: AFP

A francia főváros lakosainak 55 százaléka szavazta meg a múlt hónapban a díjemelést, bár a részvétel csupán 5,6 százalékos volt, vagyis a szavazásra jogosultak apró része érezte fontosnak, hogy véleményt nyilvánítson a kérdésben.

Azt azonban így is elérték, hogy a SUV-ok tulajdonosainak óránként 18 eurót (7110 forintot) kelljen fizetniük a parkolásért a belvárosban és 12 eurót (4740 forintot) a külső kerületekben. Az emelés azokra a SUV-okra vonatkozik, amelyeknek a súlya hibridesek és robbanómotorosok esetében meghaladja az 1,6, elektromos autóknál pedig a két tonnát.

Ami Párizsban történik, az általában nem marad Párizsban

– emlékeztetett Jens Müller, a Tiszta Városok kampánycsoport politikai és kutatási igazgató-helyettese a CNBC-nek nyilatkozva. Úgy véli, igen nagy esély van rá, hogy más városok is követik majd a példát. Egyetért vele Anne Hidalgo, Párizs főpolgármestere is.

Veszik a SUV-okat, mint a cukrot

A kérdés egyre aktuálisabb, a SUV-ok forgalma ugyanis világszerte igen gyorsan növekszik. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) is felhívta a figyelmet, hogy „a nehezebb és kevésbé üzemanyag-hatékony hagyományos járművek felé történő elmozdulás növeli mind az olajkereslet, mind a szén-dioxid-kibocsátást”. A szervezet szerint a járművek globális szén-dioxid-kibocsátása 2022-ben megközelítette az egymilliárd tonnát.

A terepjárók túl nagyok a szúfolt városi utcákhoz.

Fotó: AFP

A terepjárók népszerűek, mert tágasabbak, nagyobb bennük a tárolóhely és a magasabb a vezető ülése. „Jogos biztonsági okai vannak annak, hogy az autók nagyobbak lettek” – hangsúlyozta Edmund King, brit autóklub elnöke a The Timesnak, a gyűrődési zónákat, a gyalogosvédelmet és a számos légzsákot említve, amelyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy nagyobbak az autók.

Csak az a baj, hogy ezeket a monstrumokat többnyire városban élők vásárolják, ami problémát okoz az amúgy is zsúfolt utcákon.

A Badvertising nevű kampánycsoport 2021-ben készített felmérése például kimutatta, hogy az Egyesült Királyságban 2019–20-ban eladott SUV-k háromnegyedét városi címre jegyezték be.

Máris követik a példát

Ez felkeltette a városvezetők figyelmét is. Lyonban júniustól kell többet fizetniük a SUV-oknak a parkolásért, a szintén franciaországi Grenoble-ban ez már most is így van, és Bordeaux-ban is fontolgatják, hogy megadóztassák ezeket a járműveket.

A SUV-ok halálosabbak a kerékpárosok és gyalogosok számára, mint a hagyományos autók.

Fotó: AFP

A németországi Tübingenben hatszorosára, évi 180 euróra (71 280 forintra) emelték az 1,8 tonnánál nehezebb személyautók parkolási díját a lakosok számára, és Hanover polgármestere szerint is ideje lenne ebbe az irányba lépni.

A szennyezés nem az egyetlen aggodalom

A SUV-ok nem csupán a környezetszennyezők, de túl nagyok is a városi utcákhoz képest. A Transport & Environment kampánycsoport vizsgálata kiderítette, hogy az

új autók Európában kétévente átlagosan egy centivel szélesednek.

A luxusterepjárók ma már két méter szélesek, így egy tipikus parkolóhelyen egyszerűen nincs elég hely ahhoz, hogy a mellettük álló autókba be vagy ki lehessen szállni.

Biztonsági aggályokat is felmerülnek. A belgiumi Vias Institute augusztusban nyilvánosságra hozott tanulmánya szerint 30 százalékkal nő a halálos kimenetelű gyalogos- vagy biciklis-gázolás veszélye, ha az érintett jármű motorháza tíz centivel magasabb az átlagosnál.

Egyre népszerűbbek a nehéz és környezetszennyező városi terepjárók világszerte.

Fotó: AFP

Felkészül: az Egyesült Királyság

Sadiq Khan londoni polgármester érdeklődéssel követte ugyan a párizsi népszavazást, de nincs jogköre emelni a SUV-ok parkolási díját. Kampánycsoportok azonban erőteljes nyomást gyakorolnak a törvényhozókra, mivel a robbanómotoros SUV-ok adóterhe jóval alacsonyabb a többi európai országénál, így az Egyesült Királyság valóságos „adóparadicsom” a számukra.

Ez a forgalmon is megmutatkozik: a SUV-ok eladása több mint az ötödével nőtt 2022 és 2023 között, tavaly már ez a kategória tette ki a hatvan százalékot.