Megmondták a németek a világnak: Magyarország most fog előzni az autóiparban – megtette, amit a többiek nem tudtak

Az ország, amely korábban lemaradt a többi kelet-európai ország mögött az autóiparban, most megelőzheti őket az elektromos autók terén, miközben a többiek továbbra is a belső égésű motorokra voksolnak – ez a végkövetkeztetése a patinás német lap, a FAZ cikkének.

Autóipar: kecsegtető Debrecen helyzete / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Gépjárműipari Világszövetség adatai szerint 2024-ben 437 000 autót gyártottak hazánkban, szemben a Cseh Köztársaságban gyártott 1,45 millióval, a szlovákiai egymillióval és romániai 560 000-rel. Csak Lengyelország, egy szintén nagy hagyományokkal rendelkező autógyártási ország maradt le Magyarországtól. Lengyelország partnerségben állt a Fiattal, de jelenleg a Fiat és anyavállalata, a Stellantis is gyengélkedik – írja a FAZ.

Magyarországnak 1992-ben sikerült létrehoznia egy Suzuki-gyárat, de aztán sok éven át kevés előrelépés történt. Magyarország jelenleg az Audi és a Volkswagen csoport motorgyártásának fő központja, és ugyancsak meghatározó a kecskeméti Mercedes-gyár is.

A belső égésű motorok gyártására való összpontosítás a győri Audi gyárra azonban fenyegető lehet, a hajtáslánc-átállás ugyanis azt jelentheti, hogy hamarosan kevesebb Győrben gyártott motorra lesz szükség.

Elmaradt az innováció

A német autógyártók kezdetben a drágább piaci szegmensek számára vezették be az általában ígéretesebbnek tartott elektromos autókat, és megtartották „belföldön” az elektromos gyártást. Kelet-Európában az elektromos autók gyártása csak lassan hódított – kivéve Magyarországon. Ennek fényében különösen nagy siker volt Magyarország számára, hogy megszerezte a szerződést egy viszonylag drága BMW gyártására, ráadásul elektromos hajtással, amit a bajor gyártó egyenesen „Neue Klasse”-ként aposztrofál.

A 3-as sorozat középkategóriás modellje eddig még nem rendelkezett akkumulátoros-elektromos hajtással, csak a kapcsolódó, niche-orientált 4-es sorozat modelljében. A 3-as sorozathoz tartozó SUV-t az USA-ban gyártják az európai piacra, ahol kevés a kereslet az elektromos autók iránt. Ezért az elektromos változat, az iX3, eddig Kínából származott.