Megmondták a németek a világnak: Magyarország most fog előzni az autóiparban – megtette, amit a többiek nem tudtak

Az ország, amely korábban lemaradt a többi kelet-európai ország mögött az autóiparban, most megelőzheti őket az elektromos autók terén, miközben a többiek továbbra is a belső égésű motorokra voksolnak – ez a végkövetkeztetése a patinás német lap, a FAZ cikkének.
A Gépjárműipari Világszövetség adatai szerint 2024-ben 437 000 autót gyártottak hazánkban, szemben a Cseh Köztársaságban gyártott 1,45 millióval, a szlovákiai egymillióval és romániai 560 000-rel. Csak Lengyelország, egy szintén nagy hagyományokkal rendelkező autógyártási ország maradt le Magyarországtól. Lengyelország partnerségben állt a Fiattal, de jelenleg a Fiat és anyavállalata, a Stellantis is gyengélkedik – írja a FAZ.
Magyarországnak 1992-ben sikerült létrehoznia egy Suzuki-gyárat, de aztán sok éven át kevés előrelépés történt. Magyarország jelenleg az Audi és a Volkswagen csoport motorgyártásának fő központja, és ugyancsak meghatározó a kecskeméti Mercedes-gyár is.
A belső égésű motorok gyártására való összpontosítás a győri Audi gyárra azonban fenyegető lehet, a hajtáslánc-átállás ugyanis azt jelentheti, hogy hamarosan kevesebb Győrben gyártott motorra lesz szükség.
A német autógyártók kezdetben a drágább piaci szegmensek számára vezették be az általában ígéretesebbnek tartott elektromos autókat, és megtartották „belföldön” az elektromos gyártást. Kelet-Európában az elektromos autók gyártása csak lassan hódított – kivéve Magyarországon. Ennek fényében különösen nagy siker volt Magyarország számára, hogy megszerezte a szerződést egy viszonylag drága BMW gyártására, ráadásul elektromos hajtással, amit a bajor gyártó egyenesen „Neue Klasse”-ként aposztrofál.
A 3-as sorozat középkategóriás modellje eddig még nem rendelkezett akkumulátoros-elektromos hajtással, csak a kapcsolódó, niche-orientált 4-es sorozat modelljében. A 3-as sorozathoz tartozó SUV-t az USA-ban gyártják az európai piacra, ahol kevés a kereslet az elektromos autók iránt. Ezért az elektromos változat, az iX3, eddig Kínából származott.
Most átszervezik a BMW számára legfontosabb piaci szegmens kínálatát: a 3-as sorozat, a BMW darabszám tekintetében legjelentősebb modellsorozata – a 4-es sorozattal együtt 2024-ben mintegy 519 000 darabot adtak el belőle, ami a teljes eladások közel negyede – lesz az első olyan sorozatgyártású modell, amelyben a műszaki platform és a gyártási helyszín megosztva található a belső égésű motoros és az elektromos modellek között.
Az elektromos modell gyárában készül majd a társ SUV, az iX3 elektromos változata is.
Ezen, a BMW által „Neue Klasse”-ként bejelentett jövőbeli modellek gyártása nem a müncheni központban, hanem Magyarországon történik tehát. A BMW eddig a gyártási helyszínek kiválasztásakor nagy hangsúlyt fektetett Németországra: a regensburgi, dingolfingi, lipcsei és müncheni üzemek 2024-ben mintegy 1,09 millió autót szállítottak ki, ami a csoport termelésének 43 százalékát tette ki. Ez azonban most megváltozik – nagy lehetőséghez juttatva Magyarországot.
Mára szinte lekörözte a német autóipart a kínai. Ugyanakkor minden megváltozhat a Debrecenben gyártott iX3 révén. A Debrecen mellett magasodó, ezer méter hosszú csarnokkolosszus, a két év alatt a semmiből felhúzott BMW-gyár képével indítja terjedelmes cikkét a német Spiegel, amelyben azt vázolják, hogy a német autóóriás és a német autóipar számára mennyire fontos lesz az üzemben zajló gyártás.
Oliver Zipse, a vállalat vezérigazgatója úgy fogalmaz: „A helyzet komoly – minden tekintetben. Az iparunkban szelekció jön. A gyenge kiesik.” Debrecenben a BMW az itt készülő iX3 modellek révén nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy újradefiniálja az autót.
A kijelentés meglepő azok után, hogy az elmúlt tíz évben a német autóipar lassan és önelégülten reagált a technológiai változásokra, így inkább vereségeket hozott ez az időszak számukra, mint diadalokat.
A német autógyártók kétségbeesését jól szemléltetik az adatok. 2024-ben 6,4 millió elektromos autó kelt el a kínai piacon – a Mercedes nagyreményű EQE modelljéből viszont alig néhány száz darab fogyott, de máshol sem jobb a helyzet. A Volkswagen 35 ezer munkahely megszüntetését tervezi, a Porsche 91 százalékos profitcsökkenést jelentett, a BMW-nél is visszaesett a forgalom és a nyereség. A német gazdaság harmadik éve stagnál.
