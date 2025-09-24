Most jelentették be: lezárják Magyarország egyik legforgalmasabb autópályáját Budapest felé - térképen a pontos helyszín

Pályazár lesz érvényben szombatról vasárnapra virradóra az M7-es autópályán a Velencei-tó térségében a Budapest felé vezető oldalon – írja közösségi oldalán az MKIF. Zrt. Az autópálya korlátozásai azért váltak szükségesség, mert újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpároshíd építése Velencénél. Rámutatnak: az előkészületet követően most a hídelemek beemelésével folytatódik a fejlesztés.
Felhívják a figyelmet, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében szeptember 27-én 23:59 és szeptember 28-a 12:00 között lezárják az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát az 57-es (Agárdi) és a 42-es csomópont (Kápolnásnyék) között.
A MKIF Zrt. azt is elmagyarázza az autósoknak, hogy miért ebben az időszakban zárják le a pályát.
A korlátozás ideje alatt a forgalmat a 7-es főútra terelik, az autópályára visszahajtani a 42-es km-nél lévő Kápolnásnyék csomópontban lehet. Bejegyzésükben a biztonságos közlekedés érdekében kitérnek arra is, hogy a terelőútvonalat sárga táblákkal is jelzik, Gárdonyban a Gárdonyi Géza utcai és Posta utcai jelzőlámpák sárga villogó jelzéssel működnek majd.
A kijelölt terelőútvonal több települést is érint, ezért kérjük, fokozottan ügyeljenek az előírt sebességhatár betartására!
– írták.
A zárásról és a zárás feloldásáról információs csoportukban is adnak tájékoztatást, amelyhez bárki szabadon csatlakozhat – tették hozzá.
Szeptember elsejével elindultak a főpálya bővítési munkálatai az M1-esen. A kivitelezés a belső elválasztósáv növényzetének eltávolításával és az üzemi átjárók építésével indul, de az előkészítő munkálatok már tavaly ősz óta folyamatosan zajlanak – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium.
A tárca a közleményben hangsúlyozza, hogy az M1-es bővítése nem egyszerű sávbővítés, ennél egy sokkal komplexebb, rendszerszintű fejlesztés, amelyek során:
Jelenleg előzetes egyeztetések zajlanak az M100-as Esztergom és M1 autópálya közti összeköttetése megvalósításával és lehetséges finanszírozási konstrukcióival kapcsolatban – ezt a választ adta a Világgazdaság kérdésére az Építési és Közlekedési Minisztérium, miután Lázár János építési és közlekedési miniszter a LázárLive egyik adásában azt mondta, hogy az M100-a gyorsforgalmi megépítésébe magántőkét is bevonnának. Bővebben>>>
Az M1-es bővítését az MKIF Zrt. hitelből és saját forrásból, jelentős önerőből, a magyar állammal kötött koncessziós szerződés alapján valósítja meg, együttműködésben az Építési és Közlekedési Minisztériummal. A beruházás része egy tízéves programnak, amelyben 2025–2034 között az M1-es mellett az M7-es és az M3-as autópályát is bővítik, illetve 279 kilométer új gyorsforgalmi utat is építenek.
Tizenöt évvel ezelőtt kevesebb mint 1300 kilométernyi gyorsforgalmi út volt hazánkban, ma pedig hosszuk eléri az 1900 kilométert.
