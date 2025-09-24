Deviza
Most jelentették be: lezárják Magyarország egyik legforgalmasabb autópályáját Budapest felé - térképen a pontos helyszín

Pályazár lesz érvényben az M7-esen Velencei-tó térségében a Budapest felé vezető oldalon – közölte Facebook-oldalán a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF). Az autópálya korlátozásaira az új gyalogos- és kerékpároshíd építése miatt van szükség.
Németh Tamás
2025.09.24., 12:23
Fotó: Gyuricza Ferenc/Zalai Hírlap

Pályazár lesz érvényben szombatról vasárnapra virradóra az M7-es autópályán a Velencei-tó térségében a Budapest felé vezető oldalon – írja közösségi oldalán az MKIF. Zrt. Az autópálya korlátozásai azért váltak szükségesség, mert újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpároshíd építése Velencénél. Rámutatnak: az előkészületet követően most a hídelemek beemelésével folytatódik a fejlesztés. 

Autópálya: az M7-esen újabb szakaszába lépett egy hídépítés, ezért korlátozások várhatók
Autópálya: az M7-esen újabb szakaszába lépett egy hídépítés, ezért korlátozások várhatók / Fotó: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

Felhívják a figyelmet, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében szeptember 27-én 23:59 és szeptember 28-a 12:00 között lezárják az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát az 57-es (Agárdi) és a 42-es csomópont (Kápolnásnyék) között. 

Autópálya: ezért most zárnak

A MKIF Zrt. azt is elmagyarázza az autósoknak, hogy miért ebben az időszakban zárják le a pályát. 

  1. Egyrészről, ezen az éjszakán kamionstop van érvényben, így nem terhelik rá a kamionokat a lakott területekre,
  2. másrészről, a forgalmi adatok alapján ez a legkevésbé terhelt időszak a pálya ezen szakaszán.

A korlátozás ideje alatt a forgalmat a 7-es főútra terelik, az autópályára visszahajtani a 42-es km-nél lévő Kápolnásnyék csomópontban lehet. Bejegyzésükben a biztonságos közlekedés érdekében kitérnek arra is, hogy a terelőútvonalat sárga táblákkal is jelzik, Gárdonyban a Gárdonyi Géza utcai és Posta utcai jelzőlámpák sárga villogó jelzéssel működnek majd. 

A kijelölt terelőútvonal több települést is érint, ezért kérjük, fokozottan ügyeljenek az előírt sebességhatár betartására!

– írták. 

A zárásról és a zárás feloldásáról információs csoportukban is adnak tájékoztatást, amelyhez bárki szabadon csatlakozhat – tették hozzá. 

Az M7-es mellett az M1-es is megújul – autópálya-építési cunami Magyarországon

Szeptember elsejével elindultak a főpálya bővítési munkálatai az M1-esen. A kivitelezés a belső elválasztósáv növényzetének eltávolításával és az üzemi átjárók építésével indul, de az előkészítő munkálatok már tavaly ősz óta folyamatosan zajlanak – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium.

A tárca a közleményben hangsúlyozza, hogy az M1-es bővítése nem egyszerű sávbővítés, ennél egy sokkal komplexebb, rendszerszintű fejlesztés, amelyek során:

  • 72 meglévő alul- és felüljárót építenek át, hogy megfeleljenek az új keresztmetszeti követelményeknek. A kiszélesített pálya ezek alatt vagy felett egyszerűen nem férne el,
  • 11 meglévő csomópontot korszerűsítenek és négy új külön szintű csomópontot is kialakítanak,
  • a hat komplex pihenőhelyet teljesen átépítik, a többi pihenőhelyet bővítik és modernizálják,
  • mintegy 300 új kamionparkolót alakítanak ki, és mellette a családbarát pihenői átalakítások is elkészülnek,
  • két mérnökségi telepet bővítenek, korszerűsítenek (Bicske, Komárom),
  • hét szintbeli alcsomópontot korszerű, körforgalmi csomópontokká alakítanak át,
  • korszerű vízelvezető és víztározó rendszereket építenek ki és
  • jelentősen növelik a zajvédő falak hosszát és magasságát is.

Magyarország legdrágább autópályája: meg fog épülni, kiírják a közbeszerzést – Lázár János már azt is tudja, honnan lesz rá pénz

Jelenleg előzetes egyeztetések zajlanak az M100-as Esztergom és M1 autópálya közti összeköttetése megvalósításával és lehetséges finanszírozási konstrukcióival kapcsolatban – ezt a választ adta a Világgazdaság kérdésére az Építési és Közlekedési Minisztérium, miután Lázár János építési és közlekedési miniszter a LázárLive egyik adásában azt mondta, hogy az M100-a gyorsforgalmi megépítésébe magántőkét is bevonnának. Bővebben>>>

Az M1-es bővítését az MKIF Zrt. hitelből és saját forrásból, jelentős önerőből, a magyar állammal kötött koncessziós szerződés alapján valósítja meg, együttműködésben az Építési és Közlekedési Minisztériummal. A beruházás része egy tízéves programnak, amelyben 2025–2034 között az M1-es mellett az M7-es és az M3-as autópályát is bővítik, illetve 279 kilométer új gyorsforgalmi utat is építenek.

Tizenöt évvel ezelőtt kevesebb mint 1300 kilométernyi gyorsforgalmi út volt hazánkban, ma pedig hosszuk eléri az 1900 kilométert.

 

sztrájk

Sztrájkolnak a szemétszállítók – egy állománygyűlésen vált forróvá a hangulat, a Mohu „vadsztrájkról" beszél

Több telephelyről sem indultak el szerdán reggel a Mohu alkalmazottai, hogy összegyűjtsék a szemetet, az egyik legnagyobb lerakóban egy állománygyűlést követően vált feszültté a hangulat.
m7-es autópálya

Most jelentették be: lezárják Magyarország egyik legforgalmasabb autópályáját Budapest felé - térképen a pontos helyszín

Az autópálya korlátozásaira az új gyalogos- és kerékpároshíd építése miatt van szükség.
Airbus

Összevesztek a németek és a franciák az új európai szupervadászgépen - ennyit a közös uniós haderőről

Berlinnek elege van abból, hogy Párizs akarja dominálni az új generációs légi fegyverrendszert.

