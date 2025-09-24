Most jelentették be: lezárják Magyarország egyik legforgalmasabb autópályáját Budapest felé - térképen a pontos helyszín

Pályazár lesz érvényben szombatról vasárnapra virradóra az M7-es autópályán a Velencei-tó térségében a Budapest felé vezető oldalon – írja közösségi oldalán az MKIF. Zrt. Az autópálya korlátozásai azért váltak szükségesség, mert újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpároshíd építése Velencénél. Rámutatnak: az előkészületet követően most a hídelemek beemelésével folytatódik a fejlesztés.

Autópálya: az M7-esen újabb szakaszába lépett egy hídépítés, ezért korlátozások várhatók / Fotó: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

Felhívják a figyelmet, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében szeptember 27-én 23:59 és szeptember 28-a 12:00 között lezárják az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát az 57-es (Agárdi) és a 42-es csomópont (Kápolnásnyék) között.

Autópálya: ezért most zárnak

A MKIF Zrt. azt is elmagyarázza az autósoknak, hogy miért ebben az időszakban zárják le a pályát.

Egyrészről, ezen az éjszakán kamionstop van érvényben, így nem terhelik rá a kamionokat a lakott területekre, másrészről, a forgalmi adatok alapján ez a legkevésbé terhelt időszak a pálya ezen szakaszán.

A korlátozás ideje alatt a forgalmat a 7-es főútra terelik, az autópályára visszahajtani a 42-es km-nél lévő Kápolnásnyék csomópontban lehet. Bejegyzésükben a biztonságos közlekedés érdekében kitérnek arra is, hogy a terelőútvonalat sárga táblákkal is jelzik, Gárdonyban a Gárdonyi Géza utcai és Posta utcai jelzőlámpák sárga villogó jelzéssel működnek majd.

A kijelölt terelőútvonal több települést is érint, ezért kérjük, fokozottan ügyeljenek az előírt sebességhatár betartására!

– írták.

A zárásról és a zárás feloldásáról információs csoportukban is adnak tájékoztatást, amelyhez bárki szabadon csatlakozhat – tették hozzá.

Az M7-es mellett az M1-es is megújul – autópálya-építési cunami Magyarországon

Szeptember elsejével elindultak a főpálya bővítési munkálatai az M1-esen. A kivitelezés a belső elválasztósáv növényzetének eltávolításával és az üzemi átjárók építésével indul, de az előkészítő munkálatok már tavaly ősz óta folyamatosan zajlanak – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium.

A tárca a közleményben hangsúlyozza, hogy az M1-es bővítése nem egyszerű sávbővítés, ennél egy sokkal komplexebb, rendszerszintű fejlesztés, amelyek során:

72 meglévő alul- és felüljárót építenek át, hogy megfeleljenek az új keresztmetszeti követelményeknek. A kiszélesített pálya ezek alatt vagy felett egyszerűen nem férne el,

11 meglévő csomópontot korszerűsítenek és négy új külön szintű csomópontot is kialakítanak,

a hat komplex pihenőhelyet teljesen átépítik, a többi pihenőhelyet bővítik és modernizálják,

mintegy 300 új kamionparkolót alakítanak ki, és mellette a családbarát pihenői átalakítások is elkészülnek,

két mérnökségi telepet bővítenek, korszerűsítenek (Bicske, Komárom),

hét szintbeli alcsomópontot korszerű, körforgalmi csomópontokká alakítanak át,

korszerű vízelvezető és víztározó rendszereket építenek ki és

jelentősen növelik a zajvédő falak hosszát és magasságát is.

Magyarország legdrágább autópályája: meg fog épülni, kiírják a közbeszerzést – Lázár János már azt is tudja, honnan lesz rá pénz Jelenleg előzetes egyeztetések zajlanak az M100-as Esztergom és M1 autópálya közti összeköttetése megvalósításával és lehetséges finanszírozási konstrukcióival kapcsolatban – ezt a választ adta a Világgazdaság kérdésére az Építési és Közlekedési Minisztérium, miután Lázár János építési és közlekedési miniszter a LázárLive egyik adásában azt mondta, hogy az M100-a gyorsforgalmi megépítésébe magántőkét is bevonnának. Bővebben>>>

Az M1-es bővítését az MKIF Zrt. hitelből és saját forrásból, jelentős önerőből, a magyar állammal kötött koncessziós szerződés alapján valósítja meg, együttműködésben az Építési és Közlekedési Minisztériummal. A beruházás része egy tízéves programnak, amelyben 2025–2034 között az M1-es mellett az M7-es és az M3-as autópályát is bővítik, illetve 279 kilométer új gyorsforgalmi utat is építenek.