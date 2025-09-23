Deviza
vasútvonal
Békéscsaba
Lökösháza
Orbán Viktor
beruházás
átadó

Pirosbetűs nap: véget ért az építkezés, átadják Magyarország egyik legnagyobb vasúti fejlesztését és ez még nem a Budapest-Belgrád

Békéscsaba az elmúlt hetekben két nagy bejelentésnek is örvendhetett: több száz milliárdos gyárat épít a szingapúri Vulcan Shield Group, valamint átadják a Lökösháza–Békéscsaba vasútvonalat is. Orbán Viktor is előre jelezte, hogy jelen lesz az átadón, ahol újból felszólalt a régió fejlesztésével kapcsolatban.
VG
2025.09.23, 13:12
Frissítve: 2025.09.23, 13:37

Békéscsaba és térsége meglehetősen nagy figyelmet kapott az elmúlt hetekben: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter múlt héten bejelentette, hogy óriási beruházás veszi kezdetét Békéscsabán, a szingapúri Vulcan Shield Group 280 milliárd forintból épít gyárat. Ezen kívül Orbán Viktor miniszterelnök is utalt arra, hogy elkészül egy folyamatban lévő fejlesztés: a Lökösháza–Békéscsaba vasútvonal kerül átadásra, az ünnepségre pedig ő maga is ellátogatott.

Orbán Viktor folytatja a bejelentéseket: átadták a Lökösháza–Békéscsaba vasútvonalat, de itt nem áll meg a fejlesztés
Orbán Viktor folytatja a bejelentéseket: átadták a Lökösháza–Békéscsaba vasútvonalat, de itt nem áll meg a fejlesztés / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher / MTI

Átadták a Lökösháza–Békéscsaba vasútvonalat

Hétfőn meg is történt az említett szakasz átadása: az Építési és Közlekedési Minisztérium által kiküldött meghívó szerint a fejlesztés átadó ünnepsége délután 1 órakor megkezdődött. A meghívóban külön kiemelték, hogy a vendégek várhatóan magas száma miatt csak előzetes regisztrációval lehet rész venni az ünnepségen, ám a biztonsági intézkedés nem csak emiatt volt, hanem azért is, mert a miniszterelnök beváltotta hétvégi ígéretét:

Orbán Viktor megjelent a Lökösháza–Békéscsaba vasútvonal átadóján és beszédet is mondott.

Múlt hétvégi beszédében a miniszterelnök még azt is kiemelte, hogy Kelet–Magyarországon gyárátadódömping várható. Olyan gazdaságot építenek, „ahol a kenyér szélére is jut vaj”. „Mi azt akarjuk, hogy Magyarország és mi, magyarok, nagyok legyünk és gazdagok. Egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot” – jelentette ki. „Mikor fiatal voltam, azt gondoltam, hogy mi, magyarok, a 20. századot elvesztettük, de majd a 21-iket meg fogjuk nyerni. Mikor a saját életemre gondoltam, úgy képzeltem, hogy egy vesztes országba születtem, de egy győztes országban fogok meghalni. Azt gondoltam, majd mi naggyá tesszük Magyarországot”.

Orbán Viktor is megszólalt az átadáson

„Délután még sok munkánk lesz” – kezdte beszédét a miniszterelnök, majd humorosan egy Krasznahorkai László részlettel példázta, mi nem lesz Magyarországon: soha meg nem érkező vonatok, kapkodó állomásfőnök, frusztrált utasok, lepukkant utasok. Azonban ezzel a felújítással ez megváltozik, mert a regény a múlt, ez pedig a jövő.

Vannak modern gyors vonatok, és szép régi állomások. De ne szaladjunk előre, mert a munka még nincsen kész!

– mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök kifejtette, hogy Lökösháza legnagyobb problémája a 105 éve létrejött határvonalakkal kezdődött, amivel megfosztották attól a vérkeringéstől, ami élettel töltötte meg az ottani világot.

Orbán Viktor beszélt az Alföld-programról:

  • idén teljesen elkészül az M44-es autópálya, ami összeköti Békés vármegyét a magyar autópályákkal;
  • tervezés alatt van az M47-es Békéscsaba-Debrecen autóút;
  • az M4-es is épül Szolnok-Kisujjszállástól egészen Berettyóújfaluig.

Továbbá hangsúlyozta, hogy

épül a következő vasút Szegedtől Kiskunfélegyházáig. Tehát 3 autópálya és 3 vasút épül.

Az Alföld-program másik fejezetéről is beszélt, ami a munkahelyekről szól. „Ha munka lesz, minden lesz”– mondta a miniszterelnök. A Vulcan Shield Group beruházása kapcsán Orbán Viktor felsorolta, milyen hasonló fejlesztések valósulnak meg a régióban:

Az Airbus itt van már Gyulán, Kecskeméten hamarosan átadjuk a második nagy Mercedes-gyárat, Szegeden BYD – több ezres gyár – és Debrecen, ahol pénteken adjuk át a BMW-gyárat, és ott már össze se tudjuk számolni, hány gyárat fogunk átadni a következő időszakban. Ha nem kalkulálok rosszul, akkor ez összesen mintegy 50 000 új álláshelyet jelent itt az Alföldön.

Továbbá elmondta, hogy a következő 15 évben létrejön a Békéscsaba-Debrecen-Nagyszalonta gazdasági térség is – ez a magyar kormány Alföld-terve.

Nagy változások lesznek Békéscsabán

Szijjártó Péter a bejelentésekor úgy fogalmazott, hogy ez Békéscsaba és Békés vármegye történetének legnagyobb beruházása, ráadásul a békéscsabai gyár lesz a vállalat első európai üzeme. Szijjártó Péter elmondta, hogy

  • a beruházásnak köszönhetően 2500 új munkahely jön létre közvetlenül a vállalat gyárában;
  • világszinten egyedülálló technológiát alkalmaznak majd az üzemben, tehát ez egy high-tech beruházás lesz;
  • a beruházásban 140 ezer négyzetméternyi gyártóterület jön létre, évente tízezer tonna szigetelőanyagot állíthatnak itt elő. 

A magyar kormány a beruházást 49 milliárd forinttal támogatja. Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóján szintén felidézte a Békéscsabán történő óriási beruházást. A miniszterelnök Donald Trumpot idézve „big and beautiful” (nagy és gyönyörű) beruházásnak nevezte a szingapúri Vulcan Shield Group 280 milliárd forintos gyárépítését. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

