Pirosbetűs nap: véget ért az építkezés, átadják Magyarország egyik legnagyobb vasúti fejlesztését és ez még nem a Budapest-Belgrád

Békéscsaba és térsége meglehetősen nagy figyelmet kapott az elmúlt hetekben: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter múlt héten bejelentette, hogy óriási beruházás veszi kezdetét Békéscsabán, a szingapúri Vulcan Shield Group 280 milliárd forintból épít gyárat. Ezen kívül Orbán Viktor miniszterelnök is utalt arra, hogy elkészül egy folyamatban lévő fejlesztés: a Lökösháza–Békéscsaba vasútvonal kerül átadásra, az ünnepségre pedig ő maga is ellátogatott.

Orbán Viktor folytatja a bejelentéseket: átadták a Lökösháza–Békéscsaba vasútvonal at, de itt nem áll meg a fejlesztés / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher / MTI

Átadták a Lökösháza–Békéscsaba vasútvonalat

Hétfőn meg is történt az említett szakasz átadása: az Építési és Közlekedési Minisztérium által kiküldött meghívó szerint a fejlesztés átadó ünnepsége délután 1 órakor megkezdődött. A meghívóban külön kiemelték, hogy a vendégek várhatóan magas száma miatt csak előzetes regisztrációval lehet rész venni az ünnepségen, ám a biztonsági intézkedés nem csak emiatt volt, hanem azért is, mert a miniszterelnök beváltotta hétvégi ígéretét:

Orbán Viktor megjelent a Lökösháza–Békéscsaba vasútvonal átadóján és beszédet is mondott.

Múlt hétvégi beszédében a miniszterelnök még azt is kiemelte, hogy Kelet–Magyarországon gyárátadódömping várható. Olyan gazdaságot építenek, „ahol a kenyér szélére is jut vaj”. „Mi azt akarjuk, hogy Magyarország és mi, magyarok, nagyok legyünk és gazdagok. Egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot” – jelentette ki. „Mikor fiatal voltam, azt gondoltam, hogy mi, magyarok, a 20. századot elvesztettük, de majd a 21-iket meg fogjuk nyerni. Mikor a saját életemre gondoltam, úgy képzeltem, hogy egy vesztes országba születtem, de egy győztes országban fogok meghalni. Azt gondoltam, majd mi naggyá tesszük Magyarországot”.

Orbán Viktor is megszólalt az átadáson

„Délután még sok munkánk lesz” – kezdte beszédét a miniszterelnök, majd humorosan egy Krasznahorkai László részlettel példázta, mi nem lesz Magyarországon: soha meg nem érkező vonatok, kapkodó állomásfőnök, frusztrált utasok, lepukkant utasok. Azonban ezzel a felújítással ez megváltozik, mert a regény a múlt, ez pedig a jövő.

Vannak modern gyors vonatok, és szép régi állomások. De ne szaladjunk előre, mert a munka még nincsen kész!

– mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök kifejtette, hogy Lökösháza legnagyobb problémája a 105 éve létrejött határvonalakkal kezdődött, amivel megfosztották attól a vérkeringéstől, ami élettel töltötte meg az ottani világot.