Szétlyuggatta a határt autópályákkal Magyarország

Tizenöt évvel ezelőtt kevesebb mint 1300 kilométernyi gyorsforgalmi út volt hazánkban, ma pedig hosszuk eléri az 1900 kilométert – hangsúlyozta Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlekedésért felelős államtitkára Bicskén, az M1-es autópálya bővítéséről tartott sajtótájékoztatón.

Fejlesztés: ma tíz autópálya éri el az országhatárt / Fotó: Molcsányi Máté / Kisalföld

Nagy Bálint kiemelte: különösen fontosnak tartják a mobilitás fejlesztését, mert nagymértékben hozzájárul a közlekedésbiztonság növeléséhez, erősíti a vidéket, hozzájárul a nemzetgazdaság fejlődéséhez is. Hozzátette, hogy

a következő években a közúthálózat fejlesztésében nagyobb fordulatra kapcsolnak, a létrejött koncessziós szerződés alapján 530 kilométernyi útfelújítás, 270 kilométernyi új autópálya és hasonló volumenű gyorsforgalmi hálózatbővítés is megvalósul.

Az államtitkár jelezte, hogy az M1-es autópálya kétszer három sávosra bővítésének első üteme az M0-s és Concó pihenőhely között európai léptékkel is jelentős, hiszen nemcsak bővítés lesz, hanem teljes szerkezeti újjáépítés is, ami sokkal kényelmesebb, biztonságosabb közlekedést tesz majd lehetővé.

Nagy Bálint megerősítette, hogy

2026-tól regionális autópálya-matricát vezetnek be az M1-es teljes szakaszára négy vármegye vonatkozásában: az évente mintegy 30 ezer forintba kerülő vármegyei matricák helyett az érintett vármegyékben élők számára 15 ezer forintba fog kerülni az éves matrica.

Németh Tamás, az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy az ország eddigi legnagyobb közúti infrastruktúrát érintő projektje évtizedekre meghatározza majd a gyorsforgalmi úthálózat fejlődését. Megjegyezte, a munkálatok idején mindvégig biztosítják a kétszer két sávos forgalmat az autópályán.

Hozzátette, hogy az MKIF Zrt. az M1-es autópálya teljes bővítését saját erőből és hitelből finanszírozza az állammal kötött koncessziós szerződés alapján. A beruházás része

egy tízéves programnak, amelyben 2025–2034 között az M1-es mellett az M7-es és az M3-as autópályát is bővítik, illetve 279 kilométer új gyorsforgalmi utat is építenek.

Mikesz Csaba, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a felújítás idején a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépkocsik nem hagyhatják el az autópályát, táblákat helyeznek ki ennek érdekében.