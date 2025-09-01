Deviza
Új autópálya-matricát vezetnek be Magyarországon 2026-tól: extrém olcsó lesz, de nem veheti meg mindenki – ezek a részletek

Változik jövőre az autópálya-matricák árszabása. Lázár János bejelentette, hogy az M1-es felújítása alatt kedvezményesen lehet majd megvásárolni a négy vármegyére vonatkozó úthasználatot.
VG
2025.09.01., 15:55

Idén harmadik alkalommal tartott közlekedésinfót, vagyis a közlekedés és a közlekedésfejlesztés aktualitásairól szóló sajtótájékoztatót Lázár János építési és közlekedési miniszter. Ezen többek között a MÁV helyzetéről, a Budapest–Belgrád vasútvonal várható indításáról, a KRESZ-változásokról és az autópálya-fejlesztésekről is beszámolt.

Lázár János fontos bejelentést tett az M1-es autópálya kapcsán / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Lázár János beszélt az M1-es autópálya felújításáról is. Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb sztrádájának felújítása szeptember 15-től elindul, és ez lesz az elmúlt száz év egyik legnagyobb útépítési beruházása hazánkban. A tárcavezető az M1-es autópályához kapcsolódóan új díjkonstrukció kialakítását is bejelentette.

Ezt tudjuk a legfontosabb útépítési beruházásról

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) tájékoztatása szerint az M1 bővítése része annak a tízéves fejlesztési időszaknak, amelynek keretében 2025 és 2034 között az M1-es, M7-es, M3-as bővül 299 kilométer hosszan, és épül 279 kilométer hosszúságú új sztráda is. A sztráda így kétszer három sávos lesz, ami igazából kétszer négy sáv, mivel lesz egy technikai sáv, amely használható lesz forgalmi torlódás esetén.

Az M1-es beruházással párhuzamosan, várhatóan 2027-ban az M7-es bővítése és az M200-as is elstartolhat. Az M-es fejlesztése – amelyet a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) koordinál – egy 800 milliárd forintos beruházás részeként valósul meg (hitelből és az MKIF Zrt. saját forrásából). 

A munkálatok ütemezése a következő lesz:

  1. ütem: M0–Bicske (24 kilométer), határidő: 2028. augusztus 31.
  2. ütem: Bicske–Concó pihenő, határidő: 2029. augusztus 31.
  3. ütem: Concó–M19-es csomópont (Győr), indulás: 2029 után

A Győr utáni szakaszon kétszer két sáv + ITS-sáv épül az országhatárig.

A bővítés tartalmazza a leendő M100-as autóút új csomópontját is. Az Esztergomot az M1-essel összekötő gyorsforgalmi út megépítése még csak terv, és nem az MKIF Zrt. feladata, de a hozzá kapcsolódó csomóponti rendszert a pálya bővítésével egy időben kiépítik, hogy kész legyen, amikorra az M100-as megvalósul.

Így alakulnak az autópálya-matricák az M1-esen

A felújítás ideje alatt, vagyis a következő három-négy évben útlezárásokra, sávlezárásokra, terelésekre és ebből fakadóan számos kellemetlenségre is fel kell készülniük az autósoknak. Ennek kompenzálásaként átalakítják az érintett szakaszon az autópálya-matricák rendszerét.

Az M1-es sztráda négy vármegyét érint: Pest, Fejér,  Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron. Itt együttesen csaknem 2,5 millióan élnek. Lázár János bejelentése szerint a díjrendszert úgy alakítják át, hogy akik a négy vármegyében laknak,

15 ezer forintért használhatják a teljes M1-es szakaszt.

Eszerint a négy vármegyére vonatkozó, négy darab éves autópálya-matrica helyett a négyet együtt 15 ezer forintért vehetik meg, vagyis lényegében fél áron az eddigi közel 28 ezer forintos összeg helyett. A változás 2026. január elsején lép életbe. Az építési és közlekedési miniszter szerint ez a lépés évente 7 milliárd forintot hagy ott az autósoknál.

Lázár János hangsúlyozta, hogy ez a kedvezmény csak a négy érintett vármegyékben élőkre és csak a személyautókra vonatkozik. Az átmenő forgalomban részt vevők továbbra is teljes áron vehetik meg az autópálya-matricákat.

