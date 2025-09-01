Új autópálya-matricát vezetnek be Magyarországon 2026-tól: extrém olcsó lesz, de nem veheti meg mindenki – ezek a részletek

Idén harmadik alkalommal tartott közlekedésinfót, vagyis a közlekedés és a közlekedésfejlesztés aktualitásairól szóló sajtótájékoztatót Lázár János építési és közlekedési miniszter. Ezen többek között a MÁV helyzetéről, a Budapest–Belgrád vasútvonal várható indításáról, a KRESZ-változásokról és az autópálya-fejlesztésekről is beszámolt.
Lázár János beszélt az M1-es autópálya felújításáról is. Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb sztrádájának felújítása szeptember 15-től elindul, és ez lesz az elmúlt száz év egyik legnagyobb útépítési beruházása hazánkban. A tárcavezető az M1-es autópályához kapcsolódóan új díjkonstrukció kialakítását is bejelentette.
A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) tájékoztatása szerint az M1 bővítése része annak a tízéves fejlesztési időszaknak, amelynek keretében 2025 és 2034 között az M1-es, M7-es, M3-as bővül 299 kilométer hosszan, és épül 279 kilométer hosszúságú új sztráda is. A sztráda így kétszer három sávos lesz, ami igazából kétszer négy sáv, mivel lesz egy technikai sáv, amely használható lesz forgalmi torlódás esetén.
Az M1-es beruházással párhuzamosan, várhatóan 2027-ban az M7-es bővítése és az M200-as is elstartolhat. Az M-es fejlesztése – amelyet a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) koordinál – egy 800 milliárd forintos beruházás részeként valósul meg (hitelből és az MKIF Zrt. saját forrásából).
A munkálatok ütemezése a következő lesz:
A Győr utáni szakaszon kétszer két sáv + ITS-sáv épül az országhatárig.
A bővítés tartalmazza a leendő M100-as autóút új csomópontját is. Az Esztergomot az M1-essel összekötő gyorsforgalmi út megépítése még csak terv, és nem az MKIF Zrt. feladata, de a hozzá kapcsolódó csomóponti rendszert a pálya bővítésével egy időben kiépítik, hogy kész legyen, amikorra az M100-as megvalósul.
A felújítás ideje alatt, vagyis a következő három-négy évben útlezárásokra, sávlezárásokra, terelésekre és ebből fakadóan számos kellemetlenségre is fel kell készülniük az autósoknak. Ennek kompenzálásaként átalakítják az érintett szakaszon az autópálya-matricák rendszerét.
Az M1-es sztráda négy vármegyét érint: Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron. Itt együttesen csaknem 2,5 millióan élnek. Lázár János bejelentése szerint a díjrendszert úgy alakítják át, hogy akik a négy vármegyében laknak,
15 ezer forintért használhatják a teljes M1-es szakaszt.
Eszerint a négy vármegyére vonatkozó, négy darab éves autópálya-matrica helyett a négyet együtt 15 ezer forintért vehetik meg, vagyis lényegében fél áron az eddigi közel 28 ezer forintos összeg helyett. A változás 2026. január elsején lép életbe. Az építési és közlekedési miniszter szerint ez a lépés évente 7 milliárd forintot hagy ott az autósoknál.
Lázár János hangsúlyozta, hogy ez a kedvezmény csak a négy érintett vármegyékben élőkre és csak a személyautókra vonatkozik. Az átmenő forgalomban részt vevők továbbra is teljes áron vehetik meg az autópálya-matricákat.
