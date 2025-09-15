Mostantól kérelmezhető a babaváró végtörlesztése: megszűnik az adósság, itt vannak a feltételek

Szeptember 15-től egy éven át kérvényezhetik a rászoruló családok a babaváró kölcsönük végtörlesztését, ha önhibájukon kívül kerültek kilátástalan helyzetbe. A lehetőséget egy 600 millió forintos keret biztosítja, amelyet a bankszektor és a biztosítók állítottak össze, a kérelmeket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kezeli.

Egy évig kérelmezhetik a rászorulók a babaváró kölcsönük teljes végtörlesztését, ha tragédia vagy súlyos betegség miatt lehetetlenné vált a törlesztés / Fotó: Shutterstock

A program célja, hogy azok a családok, akiknél a gyermekvállalás reménye tragédiába fordult, ne maradjanak anyagi terhek alatt. A támogatás azoknak jár, akiknél a kölcsön felvétele után a házastárs elhunyt, vagy legalább 90 százalékos munkaképesség-csökkenést állapítottak meg.

A méltányossági kezdeményezés a Kulturális és Innovációs Minisztérium indítványára született meg, és a Magyar Bankszövetség, valamint a Magyar Biztosítók Szövetsége biztosította hozzá a forrást.

A közlemény hangsúlyozza: a családok számára a babaváró kölcsön új kezdetet jelentett volna, de sokaknál baleset, betegség vagy váratlan tragédia zárta le a terveket. Számukra most az adósság megszűnése jelenthet új kapaszkodót.

A 600 millió forintos keretből 11 hitelintézet és 7 biztosító járult hozzá a közérdekű kötelezettségvállaláshoz. A kérelmeket kizárólag postai úton lehet beadni a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz (1535 Budapest, Pf. 803), a borítékon a „Babaváró” jelöléssel. Az eljárás során eredeti dokumentumokat kérnek be, és azok alapján döntenek arról, hogy a család jogosult-e a támogatásra.

Gyorsan törleszthető a babaváró kölcsön

Sikeres elbírálás esetén a szeretetszolgálat teljes mértékben végtörleszti a fennálló tartozást, a bank pedig hivatalosan értesíti az ügyfelet a kötelezettség megszűnéséről. A részletek és a szükséges nyomtatványok a maltai.hu/babavarovegtorlesztes weboldalon érhetők el, további információ pedig e-mailben is kérhető.

A program 2026. augusztus 31-ig tart, vagyis azoknak a családoknak, akik érintettek lehetnek, most egy évük van arra, hogy éljenek a lehetőséggel. A döntés nemcsak pénzügyi könnyítést hoz, hanem egy újrakezdés esélyét is a legnehezebb helyzetben lévőknek.