Otthon Start: így induljunk el a fix 3 százalékos hitel felé – összeszedtünk minden útravalót!

Hogyan induljunk el, ha ki szeretnénk használni a példátlan magyar otthonteremtési program lehetőségeit? Rengeteg újságcikk született már, most a legpraktikusabb első lépéseket soroljuk fel, linkekkel. Forrásokat a legfontosabb részletekhez, kire vonatkozik, mire lesz szükségünk, kik kínálják a hiteleket, hogyan kalkuláljunk. Ha meggyőződtünk róla, hogy részt vehetünk a programban – mindenképp ez a legelső lépés –, ezeken az utakon haladhatunk tovább. A legelején érdemes tudni: az Otthon Start program feltételei könnyen teljesíthetők, lehetőségei más programokkal összevonhatók, jótékony hatásuk így megsokszorozódhat. A tájékozódás után pedig jöhet az áttörést jelentő lépés: a megszerezni kívánt ingatlan kiválasztása, majd a lakásvásárlás, házvásárlás.
Minden alapvető részletet megtalálunk a programról a kormányzati honlapon, és innen szinte mindenki ki tudja deríteni azt is, jogosult-e rá, szöveges és videós segédletek felhasználásával.
Csak címszavakban: a program az első lakáshoz jutást segíti, megszüntetve a korábbi programokból ismert megkötéseket. Biztonságos és olcsó, ezért fix 3 százalékos hitel a másik ismert neve, a kamata nem mehet feljebb, a törlesztőrészlete akár százezrekkel alacsonyabb a most elérhető piaci hitelénél, már 10 százalékos saját résszel igénybe vehető új és használt lakásra is, nem kell hozzá házasságot kötni, gyermeket vállalni, fiatalnak lenni – Otthon Start-korhatár nincs. (Bizonyos megkötések azonban vannak: ezért is fontos indulás előtt ellenőrizni, eleget teszünk-e ezeknek.)
Ugyanakkor megtakarításunkat tovább növelendő a 3 százalékos hitel összeköthető más állami programokkal, mint a CSOK Plusz vagy a falusi CSOK és a babaváró hitel.
Rengeteg, akár egyedi típusú élethelyzetekre szabott információt kaphatunk a Világgazdaság által eddig közölt cikkekből is.
A szeptember 1-jei indulás előtt az „utolsó pillanatokban” is finomítják a szabályozást, azzal a kiolvasható szándékkal, hogy még könnyebben igénybe vehetők és értelmezhetők legyenek a lehetőségek.
3 százalékos hitel: megjelent a régen várt rendelet az Otthon Startról – hatalmas könnyítést hirdettek ki a Magyar Közlönyben
Megjelent az Otthon Start program és a meglevő otthonteremtési támogatások összehangolását lehetővé tevő rendelet. Fontos, hogy egyszerre legfeljebb két támogatott kölcsön igényelhető, vagyis a fix 3 százalékos hitel mellé vagy a CSOK Plusz, vagy a falusi CSOK hitelt lehet igénybe venni.
A feltételeket és a törlesztőrészleteket illetően már a kormányhonlap sok alapinformációt nyújt.
Saját kondícióikat a bankok az indulásra alakítják ki a jogszabályi kereteknek és iránymutatásoknak megfelelően, és honlapjaikon a bankok, illetve elemzőoldalak már közzétettek tájékoztatókat, sőt hitelkalkulátorokat is.
Kalkulátort találunk többek közt a Biztos Döntés oldalán itt, ahol gyorsellenőrzést hajthatunk végre azt illetően is, hogy megfelelünk-e a feltételeknek, a Bank360-nál, a Money.hu-n és egyéb helyeken. Felhívnánk azonban a figyelmet rá, hogy mivel még a bankok is most alakítják ki végleges feltételeiket, a gyűjtőoldalak egyelőre korlátozott információt és összehasonlíthatóságot tudnak kínálni.
Ami magukat a bankokat illeti, a kedvezményes hitelek hatalmas üzletet kínálnak a számukra, amire azonnal ráugrottak, nagy lesz a verseny, és a banki oldalakon-aloldalakon máris sok információ alapján tájékozódhatunk. A pénzintézetek szinte mindegyikének weblapjain lehet előregisztrálni is: néhány személyes adat megadása után a bank munkatársa visszahív, és megadja a szükséges tájékoztatást.
Ezeket, illetve a már említett forrásokat érdemes igénybe venni, mielőtt személyesen banki ügyintézőhöz fordulnánk. Ha esetleg arra jutunk, hogy olyan speciális az esetünk, amelyre az írott anyagok nem alkalmazhatók, akkor érdemes ilyen segítséget kérni (ilyen szolgáltatást kifejezetten kínál is egyik-másik bank), illetve ha már kiválasztottuk a bankot és összeszedtük a hiteligényléshez szükséges dokumentumokat. Nagyon fontos, hogy addig ne köteleződjünk el – például ne adjunk foglalót –, amíg nem vagyunk teljesen biztosak abban, hogy jogosultak vagyunk a támogatott hitel igénylésére.
Néhány banki oldal olyan pénzintézeteknél, amelyek nyújtani kívánják a hitelt, és már közzétették fontos információikat:
