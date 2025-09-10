Deviza
Ilyet még nem láttunk: ez Magyarország legfurcsább benzinkútja – ebből nincs még egy

Nem mindennapi benzinkút működik Gátéren, ahol bár és közösségi tér is várja a vendégeket. A hely mára a falu szívévé vált. A benzinkút éjjel-nappali nyitvatartása miatt mindig pezseg az élet.
VG
2025.09.10, 21:32

Miközben sok magyar faluban lassan már a kocsma is hiánycikk, a Csongrád-Csanád vármegyei Gátéren egészen más a helyzet. A mindössze 900 fős településen nemcsak hogy két vendéglátóhely működik, de az egyik egy igazi kuriózum: egy benzinkúton üzemelő bár, amely mára a falu közösségi központjává vált. Itt ugyanis nemcsak az autók tankjai telnek meg, hanem a társasági élet is új lendületet kap.

Ez Magyarország legfurcsább benzinkútja – ebből nincs még egy
Ez Magyarország legfurcsább benzinkútja – ebből nincs még egy / Fotó: Vajda Piroska

A benzinkút tulajdonosa, Dinnyés Zoltán családjával tíz éve viszi a kutat, és hat éve döntöttek úgy, hogy bárként is működtetik az épületet. Azóta az éjjel-nappali nyitvatartásnak és a kreatív ötleteknek köszönhetően a hely folyamatosan tele van élettel. „A fiatalok este, a családok hétvégén, a munkába indulók pedig reggel állnak meg – gyakorlatilag mindig van itt valaki” – mesélte Zoltán a Baonnak.

Társasjáték, pizza és diszkóhangulat

A gátéri kút nem egy egyszerű presszó: különterem várja a fiatalokat, ahol lehet társasjátékozni, pizzázni vagy egyszerűen csak beszélgetni. A zenegép hajnalig gondoskodik a bulihangulatról, nyáron pedig a kiülős terasz is megtelik élettel. A hely reggelente a kávéra és szendvicsre betérő dolgozóknak kínál gyors megállót, napközben a helyieknek egy nyugodt beszélgetős helyet, este pedig a fiataloké a terep.

A bár népszerűségét nemcsak a falubeliek, hanem az átutazók is erősítik: 

a Csongrád felé tartó úton sokan megállnak tankolni és közben inni egy kávét. 

A Budapestre induló kertészek is rendszeresen beiktatják pihenőhelynek. A biztonságra pedig a helyi polgárőrség és a rendőrség is figyel, így a szórakozás nyugodt körülmények között zajlik.

A bár különtermét akár családi eseményekre vagy kisebb céges rendezvényekre is ki lehet bérelni, legyen szó egy rendhagyó „benzinkutas szülinapról” vagy baráti összejövetelről. Zoltán szerint azonban nem ez a legfontosabb: „A legjobb érzés, amikor látom, hogy a fiatalok jól érzik magukat, és újra meg újra visszajönnek. Itt nemcsak a tank telik meg, hanem a közösség is élményekkel”.

Újra megnyílhat Magyarország legrégibb benzinkútja

