Minimálbér, garantált bérminimum 2026: sokkal nagyobb emelés jöhet, mint eddig gondoltuk – maga a miniszter árulta el

Lefektette a hamarosan kezdődő minimálbér-tárgyalások keretét Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter a 63. Közgazdász-vándorgyűlésen azt mondta, hogy szerinte nemcsak a minimálbér, hanem a sokkal több munkavállalót érintő garantált bérminimum is két számjegyű mértékben emelkedhet jövőre. A tárcavezető kijelentése ugyanakkor több szempontból is meglepő. Egyrészt az sem biztos, hogy a 13 százalékkal emelkedik a minimálbér 2026 januárjában, másrészt az eddigi információk szerint a garantált bérminimum esetében a 8-9 százalékos emelés tűnt realitásnak. A miniszternek ettől függetlenül van még a tarsolyában fegyver, amivel elérheti a célját.

Minimálbér 2026: meglepő kijelentést tett Nagy Márton, sokkal nagyobb emelés jöhet, mint eddig gondoltuk / Fotó: Béres Attila

Minimálbér 2026: sokkal nagyobb emelés jöhet, mint eddig gondoltuk

Hogy a mostani a helyzetet megértsük, érdemes felidézni a tavaly novemberben kötött bérmegállapodást. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) keretében a vállalkozók, a szakszervezet és a kormány abban állapodtak meg, hogy 2025-ben hároméves megállapodást kötnek, így idén 9 százalékos, majd 2026-ban és 2027-ben 13, illetve 14 százalékos lesz a minimálbér-emelés mértéke, miközben a garantált bérminimumról évente döntenek. A béralku azonban tartalmazott egy olyan képletet, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben újratárgyalják a megállapodást. Ha ugyanis az egyes gazdasági mutatók összesített mértéke eltér a megállapodásban rögzített értékektől pozitív vagy negatív irányban 1 százalékkal, akkor a VKF tagjai ismét leülnek tárgyalni. Ez a három mutató:

a GDP,

bruttó átlagkereset-növekedés

és az infláció.

Nagy Márton közvetlenül a második negyedéves GDP-adatok közlése előtt tartott háttérbeszélgetésen azt mondta, hogy ezek közül a bérdinamikában nincsen eltérés, mivel a bruttó átlagkereset az év első öt hónapjában 9 százalékkal emelkedett, az infláció és a GDP már nagyobb probléma. A kormány eredetileg 3,2 százalékos inflációval és 3,4 százalékos gazdasági növekedéssel tervezett, és erre épült maga bérmegállapodás is. Ehhez képest idén már 4,7 százalékos inflációval és csak 1 százalékos GDP-bővüléssel kalkulál. Ezek alapján úgy számolt, hogy a gazdasági növekedés 2,4 százalékkal lehet alacsonyabb a megállapodásban rögzített értéknél, az infláció pedig 1,5 százalékponttal lesz magasabb, így az eltérés 0,9 százalékos, azaz alatta marad az 1 százaléknak.