Most már biztos: nem épül meg Budapest legújabb plázája az egykori gyár helyén, minden követelésbe belement a beruházó, hogy átminősítsék a telket – térkép

Van értelme kiállni a közérdek mellett: összesen négymilliárd forint értékű fejlesztést vállal az óbudai ingatlanfejlesztő, és mind az öt korábban javasolt feltételt elfogadta a főváros felé az új villamos tervezése, a gyaloghíd megépítése és számos közterületi fejlesztés terén – jelentette be facebookos posztjában Vitézy Dávid.

Budapest legújabb plázája nem épül meg az egykori gyár helyén, lakóépületek lesznek / Fotó: sondem / shutterstock

A Főváros Közgyűlés Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke kedden részletesen beszámolt erről az öt pontról. A Podmaniczky Mozgalom vezetője tájékoztatott, hogy „a közgyűlés szerdán tárgyalja a Waterfront Lofts nevű óbudai ingatlanfejlesztés második fázisát lehetővé tevő átminősítés megindítását kereskedelmi funkció helyett lakóövezetté. Ez a város szempontjából alapvetően pozitív változás lehetne, hiszen Budapest 90-es évekbeli tervei szerint ide egy pláza épült volna, ehhez képest a jelenlegi fejlesztés érdemi előrelépés. Barnamezős beruházásról van szó: egy használaton kívüli, omladozó, részben már lebontott korábbi gyárépület helyére épülnének lakások”.

Mint írta,

a rozsdaövezeti volt gyárterületen az a helyes, ha inkább lakások épülnek. Az viszont korántsem mindegy, hogyan.

A mozgalom öt pontja, amelyeket a beruházó mind elfogadott

VILLAMOS

A környék tömegközlekedését fejleszteni kell, a 101 pontos programomban és a BKK terveiben is szereplő új óbudai villamosvonal előkészítését, a Budai Fonódó villamoshálózat hiányzó északi ágának tervezését meg kell kezdeni. A lakófejlesztéstől elvárható, hogy legalább érdemben járuljon ehhez hozzá, és fizesse ki a tervezés nagyját.

Ez az új északi ága lehetne a Budai Fonódó villamoshálózatnak, mely a Katyni mártírok parkjától a 9-es busz vonalán érné el a Flórián teret, a Bogdáni utat és a fejlesztési térséget, ezzel régi hiányt pótolva a budai villamoshálózatban.

2. GYALOGHÍD ÉS GYALOGOS KAPCSOLATOK

Szükséges a környék gyalogoskapcsolatainak fejlesztése, mind a HÉV mentén hiányzó járda kiépítésével, mind a buszok felé és a fejlesztési területen át. És még inkább a Hajógyári-sziget felé, a fejlesztő az általa már a korábbi Waterfront-ütem kapcsán is reklámozott gyaloghidat tényleg építse is meg, ezt vállalja be!