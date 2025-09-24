Most már biztos: nem épül meg Budapest legújabb plázája az egykori gyár helyén, minden követelésbe belement a beruházó, hogy átminősítsék a telket – térkép

Van értelme kiállni a közérdek mellett: összesen négymilliárd forint értékű fejlesztést vállal az óbudai ingatlanfejlesztő, és mind az öt korábban javasolt feltételt elfogadta a főváros felé az új villamos tervezése, a gyaloghíd megépítése és számos közterületi fejlesztés terén – jelentette be facebookos posztjában Vitézy Dávid.
A Főváros Közgyűlés Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke kedden részletesen beszámolt erről az öt pontról. A Podmaniczky Mozgalom vezetője tájékoztatott, hogy „a közgyűlés szerdán tárgyalja a Waterfront Lofts nevű óbudai ingatlanfejlesztés második fázisát lehetővé tevő átminősítés megindítását kereskedelmi funkció helyett lakóövezetté. Ez a város szempontjából alapvetően pozitív változás lehetne, hiszen Budapest 90-es évekbeli tervei szerint ide egy pláza épült volna, ehhez képest a jelenlegi fejlesztés érdemi előrelépés. Barnamezős beruházásról van szó: egy használaton kívüli, omladozó, részben már lebontott korábbi gyárépület helyére épülnének lakások”.
Mint írta,
a rozsdaövezeti volt gyárterületen az a helyes, ha inkább lakások épülnek. Az viszont korántsem mindegy, hogyan.
A környék tömegközlekedését fejleszteni kell, a 101 pontos programomban és a BKK terveiben is szereplő új óbudai villamosvonal előkészítését, a Budai Fonódó villamoshálózat hiányzó északi ágának tervezését meg kell kezdeni. A lakófejlesztéstől elvárható, hogy legalább érdemben járuljon ehhez hozzá, és fizesse ki a tervezés nagyját.
Ez az új északi ága lehetne a Budai Fonódó villamoshálózatnak, mely a Katyni mártírok parkjától a 9-es busz vonalán érné el a Flórián teret, a Bogdáni utat és a fejlesztési térséget, ezzel régi hiányt pótolva a budai villamoshálózatban.
2. GYALOGHÍD ÉS GYALOGOS KAPCSOLATOK
Szükséges a környék gyalogoskapcsolatainak fejlesztése, mind a HÉV mentén hiányzó járda kiépítésével, mind a buszok felé és a fejlesztési területen át. És még inkább a Hajógyári-sziget felé, a fejlesztő az általa már a korábbi Waterfront-ütem kapcsán is reklámozott gyaloghidat tényleg építse is meg, ezt vállalja be!
3. PARKOLÁS
Szükséges a parkolóhelyek számának minimálisra szorítása – ne az autóknak építsünk várost, hanem az embereknek!
4. BUSZKAPCSOLAT
Amíg nincs villamos, a 9-es busz rövid meghosszabbításához szükséges fejlesztéseket el kell végezni, hogy elérhesse a területet és a HÉV-et a Filatorigát térségében.
5. BÉRLAKÁSOK A FŐVÁROSNAK
Az itt épülő lakások jelentős része a felső-középosztályt célozza majd, de a lakhatási válság enyhítése érdekében itt is szükséges, hogy a főváros kapja vissza kedvezményesen a lakások 10 százalékát, hogy aztán azt megfizethető lakhatásként a lakásügynökségen keresztül tudja hasznosítani. A fővárost egyre súlyosabban érintő lakhatási válságra a legjobb megoldás a kínálat bővítése, az új lakások építése.
Teljesen átépítik Budapest egyik legkedveltebb részét: rá se lehet majd ismerni – korszakos beruházás kezdődik
A megvalósító a MultiKulti Zrt. A megaprojektben kulturális központot, kutyás strandot is építenek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.