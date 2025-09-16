Fordulat a gabonapiacon: megjelent az import kukorica, csökken a búza ára

A malomipar bevásárolt a kenyérgabonából, mert elfogadható volt a jó minőségű búza ára. Így megvannak a készletek, innen most nincs keresleti nyomás – mondta a Világgazdaságnak Lakatos Zoltán, a Hajdú-Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója, hozzátéve, hogy cége is feltöltötte készleteit. Jelentősen megváltozott a takarmánykeverők motivációja is, és csökkent a vásárlási szándékuk, aminek pedig az az oka, hogy a kukoricatermés ugyan gyenge, de annál talán mégis jobb, mint amit előzetesen prognosztizáltak, ebből adódóan pedig kevesebb takarmánybúzát kell kiváltani kukoricával. Eközben pedig az ipari feldolgozók importból is szereznek be kukoricát.

Csökkent a búza ára, aki tud, tárol / Fotó: foto_and_video / shutterstock

Az importról annyit tudni, hogy az a tilalom miatt nem érkezhet Ukrajnából, de a kukoricatermelés egyre északabbra tolódik, így már Szlovákiában és Lengyelországban is vannak kukoricatermő-területek – mondta Lakatos.

Mitől mozog a búza ára?

Közben viszont az export továbbra is gyengélkedik, aminek az az oka, hogy a belföldi árak magasabbak a világpiaci áraknál. A kereskedőcégek a megvásárolt tételeket egyelőre belföldön próbálták értékesíteni.

Mindezek következményeként körülbelül 5 százalékkal csökkent a búza telephelyi ára az átlagosan 78-80 ezer forintos tonnánkénti szintről

– mondta. Most azok kényszerülnek eladni, akiknek most sürgősen szükségük van a bevételre, vagy pedig tárolókapacitással nem állnak jól. Vagyis a jelenlegi helyzetben a gazdák nagyobb része már inkább tartja a terményt, mert tavasszal jobb ára is lehet a búzának, és akkor az exportpiacok is aktívabbak lesznek, például az olasz vevők is még inkább keresni fogják a magyar búzát. Amelynek minősége most lényegesen jobb, mint az elmúlt két évben volt:

ilyen jó búzából rég nem őröltünk lisztet

– nyomatékosította.

Hasonlókat tapasztalnak a termelők is. Ahogy Csősz Tibor, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) tanácsosa a Világgazdaságnak elmondta, az érdekképviselethez érkező információk szerint az étkezési búza ára az előző havihoz képest némileg csökkent, míg a takarmányminőségűé nem változott.