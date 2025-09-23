Döntött Magyarország egyik leggazdagabb embere: hatalmas lakóparkot épít a vidéki nagyvárosban, ennyi lesz a négyzetméterenkénti ár – "Nem emelek"

Hamarosan kezdődik az építkezés a debreceni Miklós utcán, az Apolló mozi és a kiskörút közötti üres területen. A nagyjából 3200 négyzetméteres területen modern, 21. századi lakások épülnek – a legfrissebb részletekről Boros József debreceni üzletember, az új lakópark megálmodója nyilatkozott a Haon.hu Hajdú-Bihar vármegyei hírportál.

Boros József a megálmodója Debrecen most épülő lakóparkjának / Fotó: Vida Márton Péter / Hajdú-Bihari Napló

A vállalkozó szerint több mint egy éven át tervezte a lakóparkot egy jó nevű budapesti tervezőcsapat. A terület 50-55 százalékát lehet beépíteni, ami azt jelenti, magas színvonalú, szellős, kis kertekkel, zölddel ellátott lakópark készül majd. Boros József arról is beszámolt, hogy a lakások többnyire 35-55 négyzetméteresek lesznek, de helyet kap néhány penthouse lakás is (92 négyzetméteresek), amelyekhez nagy terasz dukál. Kiemelte, hogy a dizájn főleg a fiatalokat célozza meg, és az a cél, hogy minden nagyon modern, jó minőségű legyen.

Az üzletember kiemelte, hogy teljesen felszerelt, bútorozott lakásokról beszél, tehát nem arról van szó, hogy valaki megvásárolja az ingatlant, majd ezt követően kell mindent beszereznie. A tervek szerint az utolsó pohárig mindent elhelyeznek. Ugyanakkor ha valakinél van valami egyedi kívánalom, akkor (ha van rá mód), azt megoldják.

Boros József Magyarország leggazdagabb emberei közé tartozik, vagyona a legfrissebb becslések szerint 49,7 milliárd forint.

A vállalkozó azt is elárulta, hogy bruttó 1,7 milliós négyzetméterárakban kell gondolkodniuk a vevőknek. A Haonnak arról is beszámolt, hogy élénk érdeklődés van az ingatlanok iránt. Olyan vásárló is akad, aki 6-7 lakás megvásárlásában gondolkodik.

A debreceni parkolási rendről is beszélt Boros József

Boros Józsefet a Haon annak kapcsán is megkérdezte, hogy augusztus elsejétől lépett hatályba Debrecenben az új parkolási rend. Öt fizetős zónát jelöltek ki, megnövelték a díjfizetéses parkolási területek számát, de egyéb változtatásokat és kedvezményeket is bevezetett az önkormányzat.

Az üzletember kiemelte, hogy minden ingatlanhoz tartozik parkolóhely, a nagyobb lakásokhoz kettő is, ezeket meg lehet vásárolni, illetve bérelni is. Tehát, aki biztonságban szeretné tudni az autóját, az megteheti.