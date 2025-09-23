Patkányürülékben dúskál a hamis cigaretta: több tízmilliárd euró az EU vesztesége – ennyi illegális dohányterméket foglalt le az adóhatóság

Hazánkban a piaci ár feléért kínálják a csempészett dohánytermékeket – hangzott el a JTI Hungary Zrt. és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Illegális Dohány Elleni Munkacsoportjának (IDEM) közös sajtótájékoztatóján. Az eseményen az előadók bemutatják az illegális dohánykereskedelem visszaszorítását célzó legfrissebb aktivitásokat és az elért eredményeket.
Jellemzően román vagy bolgár zárjegyű cigarettákat foglalnak le a nyomozók, melyek nagy része nyugati országokba, például Angliába, Hollandiába és Franciaországba menne tovább – mondta Szilágyi Beáta pénzügyőr őrnagy, az IDEM kommunikációs tanácsadója, a NAV bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesi munkatársa. Arról is beszélt, hogy leginkább autók
rejtik a csempészek az árut, de kreativitásuk határtalan, ezért is különösen fontos a munkacsoport. Elárulta, hogy 800 szál cigaretta a maximum, amit be lehet vinni egy uniós országba, valamint a csempészés alapvetően jogsértés, ami 500 ezer forint fölött válik bűncselekménnyé.
A munkacsoport felállása óta évről évre egyre több feketén működő cigarettagyárat zárnak be:
foglaltak le.
Szabó Márk, a JTI vállalati kapcsolatok menedzsere elmondta, hogy az illegális dohánykereskedelem miatt éves szinten 50 milliárd dollár adóbevétel hiányzik globálisan az országok kasszájából. Felhívta a figyelmet, hogy
Európában minden tizedik szál cigaretta illegális.
Európában 20 milliárd euró az adóbevétel-kiesés. Kiemelte, hogy a drasztikus adóemelések erősítik a feketepiacot, és az illegális termékek felé terelik a vásárlókat.
A sajtótájékoztatón elhangozott az is, hogy a hamis termékek gyártása egyáltalán nem higiénikus feltételek között zajlik, általában hatalmas koszban, patkányürülékkel fertőzött környezetben készül a feketepiacra szánt áru. A NAV munkatársa képeket is bemutatott, ahol látható, hogy az illegális üzemben partvissal söpörték össze a lehullott dohányt a földről. Ez pedig a fogyasztókra nézve magas egészségügyi kockázattal jár.
A növekedés különösen Franciaországot és Hollandiát érinti. Franciaországban az illegális fogyasztás aránya már eléri a 38 százalékot, míg Hollandiában egyetlen év alatt megduplázódott. Magyarországon a feketepiac aránya 13 százalék, ami 0,9 milliárd szál illegális cigarettát jelentett 2024-ben, 0,38 milliárddal többet, mint egy évvel korábban. Ez 175 millió eurós adókiesést okozott az államnak.
Az idei KPMG jelentésből is kiderült, hogy miközben az uniós adózatlan dohánytermékek aránya csökkent, a hamisítványok és a kizárólag adóelkerülésre gyártott úgynevezett „illicit white” termékek aránya jelentősen nőtt. A feketepiac 42 százalékát már a hamis dohánytermékek teszik ki.
A hevítettdohány-termékek piaca is tovább bővült: 2024-ben 9,1 százalékos növekedést mértek.
Magyarországon is nőtt az ilyen termékek fogyasztása, de Olaszország, Lengyelország és Németország vezeti ezt a szegmenst.
A tanulmány zárása szerint ha a feketepiaci cigaretták legálisan kerültek volna forgalomba, az európai országok összesen 19,4 milliárd eurónyi adóbevételhez jutottak volna hozzá – ez akkora összeg, amely sok államban akár az egészségügy vagy az oktatás finanszírozását is érdemben javíthatná.
Bekeményít a NAV: sokszorosára növekedett az illegális dohánykereskedelem – Nyugaton veszik, Keleten gyártják a hamis cigit
A dohánytermékek feketekereskedelmének hazai és nemzetközi helyzetéről tartott sajtótájékoztatót a NAV és a PMHU. Az eseményen bemutatták az IDEM-projektet, amelynek célja az illegális dohánytermékek kereskedelmének visszaszorítása.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.