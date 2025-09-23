Patkányürülékben dúskál a hamis cigaretta: több tízmilliárd euró az EU vesztesége – ennyi illegális dohányterméket foglalt le az adóhatóság

Hazánkban a piaci ár feléért kínálják a csempészett dohánytermékeket – hangzott el a JTI Hungary Zrt. és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Illegális Dohány Elleni Munkacsoportjának (IDEM) közös sajtótájékoztatóján. Az eseményen az előadók bemutatják az illegális dohánykereskedelem visszaszorítását célzó legfrissebb aktivitásokat és az elért eredményeket.

Minden tizedik dohánytermék hamis, amit Európában elszívnak / Fotó: AFP

A cigarettacsempészek célpontja: a nyugati országok

Jellemzően román vagy bolgár zárjegyű cigarettákat foglalnak le a nyomozók, melyek nagy része nyugati országokba, például Angliába, Hollandiába és Franciaországba menne tovább – mondta Szilágyi Beáta pénzügyőr őrnagy, az IDEM kommunikációs tanácsadója, a NAV bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesi munkatársa. Arról is beszélt, hogy leginkább autók

pótkerekeibe,

karosszériájába

és üléseibe

rejtik a csempészek az árut, de kreativitásuk határtalan, ezért is különösen fontos a munkacsoport. Elárulta, hogy 800 szál cigaretta a maximum, amit be lehet vinni egy uniós országba, valamint a csempészés alapvetően jogsértés, ami 500 ezer forint fölött válik bűncselekménnyé.

Egyre eredményesebb az együttműködés az illegális dohánygyárak ellen

A munkacsoport felállása óta évről évre egyre több feketén működő cigarettagyárat zárnak be:

2023-ban 2 gyárat és 16,7 millió szál cigarettát,

2024-ben 3 gyárat és raktárat, valamint 74,9 millió szál cigarettát és 83,3 tonna dohányt,

2025-ben már az első 8 hónapban 3 komplett gépsort és 3 gyártáshoz szükséges gépsorrészt, plusz 20 millió szál cigarettát és 173,3 tonna dohányt

foglaltak le.

Szabó Márk, a JTI vállalati kapcsolatok menedzsere elmondta, hogy az illegális dohánykereskedelem miatt éves szinten 50 milliárd dollár adóbevétel hiányzik globálisan az országok kasszájából. Felhívta a figyelmet, hogy

Európában minden tizedik szál cigaretta illegális.

Európában 20 milliárd euró az adóbevétel-kiesés. Kiemelte, hogy a drasztikus adóemelések erősítik a feketepiacot, és az illegális termékek felé terelik a vásárlókat.

Patkányürülékben dúskál a hamis cigaretta

A sajtótájékoztatón elhangozott az is, hogy a hamis termékek gyártása egyáltalán nem higiénikus feltételek között zajlik, általában hatalmas koszban, patkányürülékkel fertőzött környezetben készül a feketepiacra szánt áru. A NAV munkatársa képeket is bemutatott, ahol látható, hogy az illegális üzemben partvissal söpörték össze a lehullott dohányt a földről. Ez pedig a fogyasztókra nézve magas egészségügyi kockázattal jár.