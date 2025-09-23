Deviza
Patkányürülékben dúskál a hamis cigaretta: több tízmilliárd euró az EU vesztesége – ennyi illegális dohányterméket foglalt le az adóhatóság

Egyre komolyabb eredményeket ér el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az illegális kereskedelem elleni fellépésben. A dohánytermékek feketepiacának visszaszorítására létrehozott munkacsoport már több tucat illegális gyárat számolt fel, és több száz tonna tiltott árut foglalt le.
Zováthi Domokos
2025.09.23., 11:20

Hazánkban a piaci ár feléért kínálják a csempészett dohánytermékeket – hangzott el a JTI Hungary Zrt. és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Illegális Dohány Elleni Munkacsoportjának (IDEM) közös sajtótájékoztatóján. Az eseményen az előadók bemutatják az illegális dohánykereskedelem visszaszorítását célzó legfrissebb aktivitásokat és az elért eredményeket.

NAV dohány illegális dohánykereskedelem cigaretta
Minden tizedik dohánytermék hamis, amit Európában elszívnak / Fotó: AFP

A cigarettacsempészek célpontja: a nyugati országok

Jellemzően román vagy bolgár zárjegyű cigarettákat foglalnak le a nyomozók, melyek nagy része nyugati országokba, például Angliába, Hollandiába és Franciaországba menne tovább – mondta Szilágyi Beáta pénzügyőr őrnagy, az IDEM kommunikációs tanácsadója, a NAV bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesi munkatársa. Arról is beszélt, hogy leginkább autók

  • pótkerekeibe,
  • karosszériájába
  • és üléseibe

rejtik a csempészek az árut, de kreativitásuk határtalan, ezért is különösen fontos a munkacsoport. Elárulta, hogy 800 szál cigaretta a maximum, amit be lehet vinni egy uniós országba, valamint a csempészés alapvetően jogsértés, ami 500 ezer forint fölött válik bűncselekménnyé.

Egyre eredményesebb az együttműködés az illegális dohánygyárak ellen

A munkacsoport felállása óta évről évre egyre több feketén működő cigarettagyárat zárnak be:

  • 2023-ban 2 gyárat és 16,7 millió szál cigarettát,
  • 2024-ben 3 gyárat és raktárat, valamint 74,9 millió szál cigarettát és 83,3 tonna dohányt,
  • 2025-ben már az első 8 hónapban 3 komplett gépsort és 3 gyártáshoz szükséges gépsorrészt, plusz 20 millió szál cigarettát és 173,3 tonna dohányt

foglaltak le.

Szabó Márk, a JTI vállalati kapcsolatok menedzsere elmondta, hogy az illegális dohánykereskedelem miatt éves szinten 50 milliárd dollár adóbevétel hiányzik globálisan az országok kasszájából. Felhívta a figyelmet, hogy

Európában minden tizedik szál cigaretta illegális.

Európában 20 milliárd euró az adóbevétel-kiesés. Kiemelte, hogy a drasztikus adóemelések erősítik a feketepiacot, és az illegális termékek felé terelik a vásárlókat.

Patkányürülékben dúskál a hamis cigaretta

A sajtótájékoztatón elhangozott az is, hogy a hamis termékek gyártása egyáltalán nem higiénikus feltételek között zajlik, általában hatalmas koszban, patkányürülékkel fertőzött környezetben készül a feketepiacra szánt áru. A NAV munkatársa képeket is bemutatott, ahol látható, hogy az illegális üzemben partvissal söpörték össze a lehullott dohányt a földről. Ez pedig a fogyasztókra nézve magas egészségügyi kockázattal jár.

NAV, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, cigaretta, cigi, adózatlan cigaretta, csempészcigaretta, csempészcigi Több millió forint értékű adózatlan cigarettát találtak egy sofőrnél
Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal / Facebook

Nyugaton a legtöbb az illegális dohány

A növekedés különösen Franciaországot és Hollandiát érinti. Franciaországban az illegális fogyasztás aránya már eléri a 38 százalékot, míg Hollandiában egyetlen év alatt megduplázódott. Magyarországon a feketepiac aránya 13 százalék, ami 0,9 milliárd szál illegális cigarettát jelentett 2024-ben, 0,38 milliárddal többet, mint egy évvel korábban. Ez 175 millió eurós adókiesést okozott az államnak.

Az idei KPMG  jelentésből is kiderült, hogy miközben az uniós adózatlan dohánytermékek aránya csökkent, a hamisítványok és a kizárólag adóelkerülésre gyártott úgynevezett „illicit white” termékek aránya jelentősen nőtt. A feketepiac 42 százalékát már a hamis dohánytermékek teszik ki.

A hevítettdohány-termékek piaca is tovább bővült: 2024-ben 9,1 százalékos növekedést mértek. 

Magyarországon is nőtt az ilyen termékek fogyasztása, de Olaszország, Lengyelország és Németország vezeti ezt a szegmenst.

A tanulmány zárása szerint ha a feketepiaci cigaretták legálisan kerültek volna forgalomba, az európai országok összesen 19,4 milliárd eurónyi adóbevételhez jutottak volna hozzá – ez akkora összeg, amely sok államban akár az egészségügy vagy az oktatás finanszírozását is érdemben javíthatná.

Bekeményít a NAV: sokszorosára növekedett az illegális dohánykereskedelem – Nyugaton veszik, Keleten gyártják a hamis cigit

A dohánytermékek feketekereskedelmének hazai és nemzetközi helyzetéről tartott sajtótájékoztatót a NAV és a PMHU. Az eseményen bemutatták az IDEM-projektet, amelynek célja az illegális dohánytermékek kereskedelmének visszaszorítása.

