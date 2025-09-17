Bajba kerülhet a leghíresebb bagoly – a GVH célkeresztjébe került a Duolingo

Napjainkban nagy népszerűségnek örvend az online nyelvtanulás, azonban lehetnek buktatói is. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Duolingo Inc. amerikai vállalkozással szemben, mivel gyanúja szerint a nyelvtanulási szolgáltatásokat nyújtó cég kereskedelmi gyakorlata több okból is tisztességtelen, többek között valószínűsíthetően megtéveszti a fogyasztókat az általa kínált nyelvtanulási módszer hatékonyságát illetően, és megalapozatlan piacelsőségi állítást is tesz.
A GVH szerdai közleménye szerint a vállalkozás vélhetően kéretlen és gyakori direkt marketing üzenetekkel helyez pszichés nyomást a fogyasztókra annak érdekében, hogy a szolgáltatásának az igénybevételére és a fizetős verzióra való áttérésre ösztönözzön, valamint nem megfelelően nyújt tájékoztatást szolgáltatásainak felhasználási feltételeiről, különösen az ingyenes igénybevétel korlátairól.
A Duolingo Inc. egy, az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett online nyelvtanulási szolgáltatásokat nyújtó cég, amely webes felületen és mobilapplikáción keresztül elérhető. A Duolingo nyelvtanulási szolgáltatásai globális és hazai szinten is rendkívül népszerűek, Magyarországon csaknem 380 ezren használják napi rendszerességgel. Többek között a magyar labdarúgó válogatott középpályása, Callum Styles is a Duolingóval tanul magyarul. A szolgáltatás kabalája és egyben logója egy Duo nevű bagoly.
A nemzeti versenyhatóság észlelte, hogy a vállalkozás:
A Gazdasági Versenyhivatal gyanúja szerint a Duolingo a fenti gyakorlatokkal megtévesztheti a fogyasztókat, és olyan üzleti döntések meghozatalára késztetheti őket, melyeket egyébként nem hoznának meg.
A GVH közleményében kiemelte, hogy a versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.
