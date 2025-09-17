Bajba kerülhet a leghíresebb bagoly – a GVH célkeresztjébe került a Duolingo

Napjainkban nagy népszerűségnek örvend az online nyelvtanulás, azonban lehetnek buktatói is. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Duolingo Inc. amerikai vállalkozással szemben, mivel gyanúja szerint a nyelvtanulási szolgáltatásokat nyújtó cég kereskedelmi gyakorlata több okból is tisztességtelen, többek között valószínűsíthetően megtéveszti a fogyasztókat az általa kínált nyelvtanulási módszer hatékonyságát illetően, és megalapozatlan piacelsőségi állítást is tesz.

Bagolyra vadászik a GVH: vizsgálat indult a Duolingóval szemben / Fotó: Shutterstock

A GVH szerdai közleménye szerint a vállalkozás vélhetően kéretlen és gyakori direkt marketing üzenetekkel helyez pszichés nyomást a fogyasztókra annak érdekében, hogy a szolgáltatásának az igénybevételére és a fizetős verzióra való áttérésre ösztönözzön, valamint nem megfelelően nyújt tájékoztatást szolgáltatásainak felhasználási feltételeiről, különösen az ingyenes igénybevétel korlátairól.

A Duolingo Inc. egy, az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett online nyelvtanulási szolgáltatásokat nyújtó cég, amely webes felületen és mobilapplikáción keresztül elérhető. A Duolingo nyelvtanulási szolgáltatásai globális és hazai szinten is rendkívül népszerűek, Magyarországon csaknem 380 ezren használják napi rendszerességgel. Többek között a magyar labdarúgó válogatott középpályása, Callum Styles is a Duolingóval tanul magyarul. A szolgáltatás kabalája és egyben logója egy Duo nevű bagoly.

Ezért indul eljárás a Duolingo ellen

A nemzeti versenyhatóság észlelte, hogy a vállalkozás:

a webes és mobilapplikációs felületeinek használati feltételeire és működésére vonatkozó tájékoztatóit nem tette könnyen, illetve magyar nyelven hozzáférhetővé a magyarországi fogyasztók számára;

valószínűsíthetően megalapozatlan piacelsőségi állítást tesz a „Duolingo – A nyelvtanulás legjobb módja a világon” szlogenjével;

olyan valószínűsíthetően megtévesztő állításokat alkalmaz az online nyelvtanulási szolgáltatásától várható eredményekről, mint hogy „1 hónapnyi Duolingo-használat után 10 nyelvtanulóból 9 magabiztosan beszéli a nyelvet”;

homályos, félreérthető vagy időszerűtlen módon tájékoztatja a fogyasztókat, a szolgáltatásának ingyenes igénybevételének korlátairól (például az egy nap elvégezhető leckék számáról);

a fogyasztók zavarása révén nem kívánt, direkt marketingüzeneteket küld a szolgáltatása minél gyakoribb és rendszeres használatának, illetve a fizetős verzió igénybevételének ösztönzésére.

A Gazdasági Versenyhivatal gyanúja szerint a Duolingo a fenti gyakorlatokkal megtévesztheti a fogyasztókat, és olyan üzleti döntések meghozatalára késztetheti őket, melyeket egyébként nem hoznának meg.