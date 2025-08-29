Vételre ajánlják a Gránit Bankot a rekorderedmények után

Két elemzői központ is frissítette értékelését a Gránit Bank részvényeiről, miután a pénzintézet közzétette első féléves eredményeit, és mindketten továbbra is vételre ajánlják a papírt.

Gránit Bank: az elemzők meghányták-vetették a számokat, és úgy látják, a részvényt venni érdemes

A közölt eredmények alapján az MBH Befektetési Bank megerősítette a Gránit Bank részvényeinek 17 063 forintos, az Equilor pedig a maga 18 306 forintos célárfolyamát, és mindketten fenntartották vételi ajánlásukat a papírra – ezt a Gránit Bank Nyrt. maga közölte a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A részvény 12 600 forinton zárt a tőzsdén pénteken, a célárak tehát tetemes nyereséget helyeznek kilátásba.

Az MBH elemzése emlékeztet rá: nem konszolidált, egyedi szinten a Gránit Bank Nyrt. „történetének eddigi legmagasabb adózás előtti eredményét, 11,6 milliárd forintot publikált”, és konszolidált szinten is erős eredmények érkeztek

Az anyabanknál

az erős eredmények a bővülő hitelállománynak, a költségek kedvező alakulásának és a változatlanul nagyon jó minőségű teljesítő hitelportfóliónak köszönhető (a nem teljesítő hitelek aránya mindössze 0,11 százalék volt a fél év végén). A csökkenő kamateredmény miatt azonban a leányvállalatoktól kapott 6,1 milliárd forintos osztalék fontos eleme volt a kiemelkedő eredménynek

– emelik ki.

Az Equilor elemzői jegyzete a tavaly év végén tőzsdére lépett bankot illető várakozásokról így fogalmaz:

Várakozásainkat tekintve a bank mérlegfőösszegének növekedési üteme meghaladja az általunk korábban vizionált ütemet, elsősorban a magasabb betéteknek és a magasabb hitelkihelyezéseknek köszönhetően. A bevételek tekintetében a várakozásoktól való elmaradás elsősorban az alacsonyabb kamatbevételekkel magyarázható. Azonban konszolidált adózott eredmény szinten a bank felülmúlta a várakozásainkat, tekintve, hogy a működési költség szintje a várakozások alatt maradt.

Maga a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Hegedüs Éva az eredmények ismertetésekor a szektorátlagnál több mint tízszer gyorsabb ügyfélhitel- és kötvényállomány-növekedést, az üzleti modellből következő kétszer jobb költséghatékonyságot, a kiváló hitelportfóliót, az innovációkat és a kollégái teljesítményét emelte ki.