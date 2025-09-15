Lesújtó jelentést tett közzé a magyar hatóság, leszerepeltek a büfék és a fagyizók: rágcsálóürülék, egértetem – repült a tízmilliós bírság

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) 37 millió forintos bírságot szabott ki, és közel 1200 kilogramm terméket vont ki a forgalomból. Az ellenőrzések során ellenőrizték többek között a fagylaltozóktól a strandbüféken át a fesztiválokra kitelepült árusokat is. A szakemberek 33 vendéglátóhely működését korlátozták. A vizsgálatok célja a fogyasztók védelme, valamint annak biztosítása volt, hogy a nyári hónapokban a vendéglátóhelyek megfelelő higiéniai feltételek mellett szolgálják ki a vendégeket.

Lépett a fogyasztóvédelem – magas bírságokat szabott ki / Fotó: Ladóczki Balázs

A vizsgálatok azt mutatták, hogy

a feltárt hiányosságok közül a leggyakoribbak a higiéniai szabálytalanságok voltak, amelyek az ellenőrzött egységek 15 százalékában jelentkeztek. Szennyezett munkafelületeket, erősen szennyezett hűtőberendezéseket, elégtelen takarítást, a kézmosási lehetőségek hiányosságait és a mosogatás nem megfelelő feltételeit észlelték az ellenőrök.

Országosan 33 vendéglátóhely működését kellett korlátozni súlyos szabálytalanságok miatt. A fogyasztók megfelelő tájékoztatása sem mindenhol valósult meg, az ellenőrzött egységek több mint 8 százalékában hiányoztak az allergénekkel kapcsolatos információk, míg egyes fagylaltozókban nem tüntették fel a mesterséges színezékeknél kötelező figyelmeztetést. Emellett az egységekben olyan dolgozókat is alkalmaztak, akik nem rendelkeztek érvényes egészségügyi alkalmassági igazolással.

Romlott élelmiszer is előfordult

Az ellenőrök több vármegyében is súlyos higiéniai problémákat találtak, egy büfében például rágcsálóürülékre és egy egértetemre bukkantak, ami miatt a rendőrség és az önkormányzat bevonásával azonnali bezárást rendeltek el, az ott tárolt élelmiszereket pedig rögtön kivonták a forgalomból. A fesztiválokon végzett vizsgálatok során szintén akadtak hiányosságok.

Előfordult olyan egység, ahol több tíz kilogramm romlott vagy jelöletlen terméket kellett lefoglalni,

ugyanakkor olyan rendezvény is akadt, ahol a hatóság példás tisztaságot, rendezettséget és teljes körű jogszabályi megfelelést tapasztalt. Az országos ellenőrzés eredményeként 356 terméket, összesen 1195 kilogramm mennyiségben vontak ki a forgalomból. Az esetek nyomán 217 eljárás indult, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 37 millió forintot.